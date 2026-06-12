اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران يشمل فتح مضيق هرمز ونظام تفتيش نووي

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل اتفاق وشيك مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ونقل المواد المخصبة ونظام تفتيش نووي، بينما يحذر وزير الخارجية الإيراني من التكهن بالمحتوى قبل الإبرام النهائي.

أعلن مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة أن مضيق هرمز سيُفتح وسترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ ال إيران ية ضمن البnodules المتفق عليها بين واشنطن وطهران. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن واشنطن ستتمكن من الحصول على مواد مخصبة بموجب الاتفاق مع إيران .

وتشمل مسودة الاتفاق فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي ونقل المواد المخصبة من إيران، كما ستتضمن نظام تفتيش للمواد النووية الإيرانية وضمان سلام طويل الأمد في المنطقة. وأكد المسؤول أن طهران لن تحصل على أي مقابل مقابل التوقيع، بل ستُكافأ اقتصاديًا إذا امتثلت لبنود الاتفاق. وتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنهم قريبون جدًا من الخط النهاية لكنهم لم يصلوا إليه بعد.

Note أن بعض الإيرانيين لا يحبذون الاتفاق لكن المعارضة ضئيلة، ورغم ذلك يوجد قدر كبير من انعدام الثقة. وأضاف أنه عندما ترى إسرائيل الشروط الكاملة للاتفاق فستشعر بالارتياح، وواثق أن إسرائيل ستنضم إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. ووصف الاتفاق بأنه خطوة أولى مهمة نحو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

من ناحية أخرى، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال فيه إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى.olaryngologist حث عراقجي وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمون المذكرة لحين إبرامها نهائياً، وأضاف أن طهران ستشارك جميع التفاصيل مع الإيرانيين في الوقت المناسب، مشيراً إلى النهج المسؤول والشفاف لطهران. وأكد عراقجي أنه ينبغي لوسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمحتوى مذكرة التفاهم خلال وضع اللمسات النهائية عليها، جاء ذلك بعد أن وصف ترامب التسريبات الإيرانية بأنها كاذبة





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