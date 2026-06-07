اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان رغم القصف: مصادر دبلوماسية تؤكد تقدم المحادثات

كشفت مصادر دبلوماسية عن اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان بدعم أميركي، مع ضغوط لخفض نفوذ حزب الله وتمويله، واستمرار القصف المتبادل بين الجانبين.

أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن اتفاقاً وشيكاً بين إسرائيل ولبنان قد يعلن قريباً، على الرغم من استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان وفي البقاع.

وأكد دبلوماسيون شاركوا في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة أن الجانبين اقتربا من التفاهم على نقاط رئيسية، بما في ذلك ترتيبات أمنية على الحدود وتقييد نفوذ حزب الله. وذكر أحد الدبلوماسيين الغربيين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القيادة اللبنانية أبدت إصراراً على إنجاز الاتفاق، معتبرة أن طريق إعادة بناء الدولة يمر عبر الحد من سيطرة الحزب على القرار السياسي والعسكري.

وأضاف المصدر أن الضغوط الدولية تتزايد على حزب الله، ليس فقط من خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، بل أيضاً عبر إجراءات اقتصادية واستخباراتية تهدف إلى قطع مصادر تمويله، خصوصاً تلك القادمة من إيران التي تعاني هي الأخرى من أزمة اقتصادية حادة. وأشار إلى أن التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية توسع بشكل ملحوظ لرصد تدفقات الأموال غير المشروعة التي يعتمد عليها الحزب.

كما تسعى الجهود الدولية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون بديلاً فعالاً عن حزب الله في المنطقة الحدودية، وذلك من خلال تدريبات ودعم لوجستي ومعدات متطورة. على الجانب الميداني، يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات وقرى في جنوب لبنان وبقاع الغرب، حيث تعرضت منطقة القطراني غارة صباحاً، وأطراف يحمر لقصف مدفعي فجراً. في المقابل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.

وتثير هذه الهجمات المتبادلة مخاوف من تصعيد واسع، لكن الدبلوماسيين يؤكدون أن الطرفين يدركان أهمية الاتفاق لتجنب حرب شاملة. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاق قد يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها، وعودة السكان اللبنانيين إلى قراهم، إلى جانب آليات لمراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة. كما تتناول المفاوضات ملفات شائكة مثل مستقبل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، حيث تطالب لبنان بإعادة هذه الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

ويرى مراقبون أن نجاح الاتفاق يعتمد على قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سيطرتها على كامل الأراضي الجنوبية، وهو ما يتطلب دعماً دولياً واسعاً. ويواجه حزب الله ضغوطاً داخلية أيضاً من بعض القوى السياسية التي ترى في استمرار هيمنته على القرار الوطني عقبة أمام التعافي الاقتصادي. وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على تقديم ضمانات للبنان بأن الاتفاق سيعزز سيادته واستقراره. في الأثناء، تواصل القوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) جهودها للحفاظ على الهدنة، ولكن التصعيد الأخير زاد من صعوبة مهامها.

ويبدي المجتمع الدولي تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى تفاهمات نهائية قبل نهاية العام، رغم الخلافات حول جدول زمني لتنفيذ القرارات الأممية السابقة. وتشير المصادر إلى أن الاتفاق لن يعلن رسمياً إلا بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية وتأمين المصادقة من جميع الأطراف. وتستمر المشاورات على مستوى وزراء الخارجية، مع احتمال عقد مؤتمر دولي لدعم الاستقرار في المنطقة. وبينما يظل الوضع الميداني متوتراً، تظل الأنظار معلقة على نتائج هذه المشاورات التي قد تشكل نقطة تحول في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي





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