اتفاق سلام أمريكي-إيراني مرتقب في جنيف بوساطة باكستانية وترامب ينتقد التسريبات

توجه وزير الخارجية الباكستاني إلى جنيف استعداداً للتوقيع على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بينما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التسريبات الإيرانية ووصفها بأنها غير واقعية، وأكدت واشنطن شروطها الخمسة المتعلقة بالنوايا النووية ومضيق هرمز وتمويل الإرهاب.

في تطورات سريعة تشهدها الساحة الدولية، تتجه الأنظار صوب جنيف حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم تاريخية تهدف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بوساطة باكستان ية نشطة.

وقد توجه وزير الخارجية الباكستاني اسحق دار، يوم الجمعة الماضي، إلى جنيف في مهمة دبلوماسية حاسمة تزامناً مع تأكيد مصادر باكستانية وأمريكية وغربية أن حفل التوقيع سيجري غداً الأحد في المدينة السويسرية. هذا التوجه Comes في ظل أجواء من التفاؤل الحذر، حيث يشعر المراقبون بأن هذا الاتفاق قد يضع أوزار الصراع الأمريكي الإيراني الذي استمر لعقود وأثر على استقرار المنطقة والعالم.

لكن على الجانب الأمريكي، خرج الرئيس دونالد ترامب غاضباً في تصريحات مثيرة للجدل، بعد أن تم تسريب نص مسود لمذكرة التفاهم إلى وسائل الإعلام. ووصف ترامب هذه التسريبات بأنها "لا صلة لها بالواقع"، متهماً إيران بأنها تفتقر إلى النزاهة وتفكر دون حسن نية في المفاوضات. وفي محاولة للرد على هذه التسريبات، أعاد ترامب نشر منشور على منصته المفضلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان قد أكد فيه قرب التوقيع على الاتفاق.

لكن وزارة الخارجية الإيرانية سارعت إلى نفي أي تأكيد، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم será باجماع الهيئات المعنية وصاحبة القرار في طهران، مما يعكس حساسية القضية وعدم الرغبة في التسرع في الإعلان. في المقابل، كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في تصريحات подробные يوم الجمعة، أن الجانب الإيراني "وافق" على خمس نقاط أساسية تشكل لب الاتفاق.

وتشمل هذه النقاط "تدمير وإزالة المواد النووية الإيرانية، تفكيك البرنامج النووي، عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة حتى تلتزم إيران بالشروط، فتح مضيق هرمز بشكل كامل وحرية الملاحة، وإحجام إيران عن تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة". هذه الشروط الأمريكية تهدف إلى معالجة أهم بؤر التوتر بين البلدين، من البرنامج النووي الإيراني إلى الدعم المزعوم للإرهاب، مروراً بقضايا الملاحة في one of أهم الممرات المائية في العالم. и مع استمرار المشاورات المكثفة في جنيف، يبقى السؤال حول مدى قدرة الاتفاق على تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، خاصة مع استمرار divergences في التفسيرات بين الطرفين حول بنود التفاهم





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