اتفاق أمريكي إيراني يعيد الاستقرار لأسواق الطاقة ويرفع الذهب والعملات الرقمية

أسعار النفط تنخفض 4% بعد اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، بينما يرتفع الذهب 2.5% والبيتكوين 3% مع تراجع مخاوف التضخم والفائدة

اتفاق أمريكي إيراني يهبط ب النفط 4% لتهدئة مخاطر هرمز ويرفع الذهب 2.5% و البيتكوين 3% مع تراجع مخاوف التضخم والفائدة. تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار، الاثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني إن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.58 دولار أو 4.10 في المئة إلى 83.75 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.12 دولار أو 4.85 في المئة إلى 80.76 دولار. وهبط كلا العقدين بأكثر من ثلاثة في المئة يوم الجمعة. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، إن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة.

وذكر ترامب أمس الأحد أن مضيق هرمز سيكون مفتوحاً دون دفع أي رسوم وأن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سينتهي أيضاً. وذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً وفق ترتيبات إيرانية. وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه. سي.

إم تريد: علاوة على المخاطر الجيوسياسية التي انعكست في أسعار النفط الخام يجري الآن تفكيكها بوتيرة قوية، مع ترقب المتداولين استئناف تدفقات النفط. وتسبب إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الحرب في حرمان الأسواق العالمية من ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز. ويعتبر المضيق ممراً استراتيجياً إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

إلى ذلك، ارتفع الذهب بأكثر من 2%، بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 4322.87 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو/حزيران. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس /آب 2.5% إلى 4344.80 دولار.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام عقب الإعلان عن الاتفاق. وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، ما أجّج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُنظر إليه باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة لأنه لا يدر أي عائد. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.

إم. إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 48 في المئة أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/ كانون الأول بعد اتفاق السلام، انخفاضاً من 69 في المئة في الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 في المئة إلى 70.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 في المئة إلى 1773.70 دولار كما زاد البلاديوم 3.3 في المئة إلى 1324.75 دولار.

ارتفعت البيتكوين 3% إلى 65669 دولاراً، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن توصلهما إلى اتفاق لإنهاء الهجوم المتبادل وإعادة فتح مضيق هرمز. وشهدت العملات المشفرة الأصغر حجماً ارتفاعاً أيضاً على وقع الأنباء، حيث ارتفعت الريبل 4.34% وإيثريوم 2.8% وعملة كاردانو 3.1%. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة تقييم شامل للمخاطر الجيوسياسية في الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون تفاصيل الاتفاق النهائي وانعكاساته على تدفقات الطاقة والاستقرار الإقليمي.

كما تشير التوقعات إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى، مما قد يغير مسار السياسات النقدية للبنوك المركزية في الأشهر المقبلة. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التوتر والمواجهة العسكرية التي أدت إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة والسلع، ويرى المحللون أن استقرار هرمز سيعيد التوازن إلى الأسواق ويدعم النمو الاقتصادي العالمي





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