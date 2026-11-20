وزير الخزانة سكوت بيسنت يكشف عن اتفاقية رئيسية بين ترامب وشي جين بينغ تلزم البشر بالبقاء في حلقة اتخاذ القرار العسكري للذكاء الاصطناعي الفائق.

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصين ي شي جين بينغ تمكنا من التوصل إلى اتفاق استراتيجي مهم أثناء لقاءهما في مدينة شنتشن ب الصين. ينص هذا الاتفاق على ضرورة بقاء البشر مشاركين بشكل دائم وفاعل في اتخاذ أي قرارات عسكرية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء هذا الإعلان صريحاً بعد عودة بيسنت من رحلته إلى آسيا، حيث وصف هذه النتيجة بأنها من أبرز الإنجازات الدبلوماسية والتقنية لتلك الجولة.

شرط التدخل البشري في القرارات العسكرية الذكية

حدد سكوت بيسنت المبدأ الجوهري الذي تم الاتفاق عليه بشكل دقيق، حيث أوضح أن الأطراف المعنية تلتزم بعدم منح صلاحية اتخاذ الإجراءات العسكرية الكبرى بالكامل للآلات أو النماذج الخوارزمية. أشار الوزير إلى أهمية أن يظل العنصر البشري في قلب الحلقة، مما يعني أن الأنظمة التقنية لا يمكنها أن تكون مستقلة تماماً في شن الهجمات أو اتخاذ قرارات قتالية مصيرية. ويعتبر هذا الضمان حجر زاوية في بناء الثقة بين القوتين العظميين في ظل التنافس الشديد.

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موقف إدارة ترامب من الذكاء الفائق والهيمنة

استخدم بيسنت مصطلح الذكاء الفائق للإشارة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تروج لها إدارة ترامب حالياً، مشدداً على أن هذا الاتفاق لا يتأثر بالمنافسة المحتدمة على الريادة التكنولوجية. ذكر الوزير أن مختبرات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على ريادتها التقنية، مشيراً إليها كأفضل درع دفاعي ضد نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية التي وصفها بالخطيرة. ووضح أن هذه النماذج تشكل تهديداً محتملاً في مجال الهجمات السيبرانية، مما يجعل الحفاظ على التفوق التقني أمراً وجودياً للأمن القومي الأمريكي.

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فصل المنافسة الاستراتيجية عن الضوابط الأخلاقية

أوضح سكوت بيسنت بشكل قاطع أن الجانب المتعلق بالمنافسة الهيمنية بين واشنطن وبكين لا يتداخل مع الجانب المتعلق بضوابط الاستخدام العسكري. أكد أن الاتفاق يربط كلا الجانبين بالتزام مشترك وهو أنه لا يجوز شن أي عملية عسكرية كبرى دون تدخل بشري مباشر ومصرح به. وبذلك، يتم فصل المسار التنافسي للهيمنة التكنولوجية عن المسار الضابطي الذي يهدف إلى منع تصعيد غير قابل للسيطرة بسبب أخطاء أو تحيزات خوارزمية. وهذا الفصل يضمن استمرار التعاون في النقاط الحساسة رغم الخلافات الاستراتيجية الأوسع.

تأثير الاتفاق على مستقبل التكنولوجيا العسكرية

يشكل هذا الإعلان نقطة تحول في كيفية تعامل الدولتين الكبريتين مع التحديات الناشئة عن تطور الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي. من خلال وضع حدود واضحة لاستقلالية الآلات في ساحات القتال، يعمل بيسنت وترامب وشي على تقليل مخاطر التصعيد العشوائي أو غير المقصود. هذا الإطار المتفق عليه يعطي أولوية للأخلاقيات الإنسانية والسلامة الاستراتيجية على السباق التكنولوجي الأعمى، مما يرسخ سابقة هامة قد تؤثر على سياسات دولية أخرى في المستقبل.