اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لفتح مضيق هرمز وإعادة مسار المحادثات النووية

وصل المسؤولون الأمريكيون إلى اتفاق مبدئي مع طهران لفتح مضيق هرمز وإعادة حوار نووي، بينما ينتظر ترامب تأكيدًا صريحًا من خامنئي قبل التوقيع، وتتصاعد التوترات البحرية بعد إنذارات إيرانية لسفن تجارية.

أعلنت شبكة سي إن إن في تقريرها الأخير أن المسؤولين الأمريكيين قد توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع طهران يهدف إلى فتح مضيق هرمز وإطلاق مسار محادثات نووية.

وأشار المتحدثون إلى أن الوثيقة الأولية لا تزال قيد الصياغة، حيث يواصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الإشارة إلى وجود "بعض النقاط اللغوية الصياغية" التي تحتاج إلى مراجعة نهائية. من ناحية أخرى، لم يصدر أي بيان رسمي من الجانب الإيراني حتى الآن، ما يبقى على الساحة الدولية حالة من الترقب حول مدى التزام طهران بالاتفاق المقترح.

يأتي هذا التطور في ظل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي، حيث ارتفع التفاؤل بشأن إمكانية إنهاء النزاع في مضيق هرمز وتحقيق استقرار للنقل البحري في المنطقة. تشير المصادر الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد طلب مزيداً من الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التوقيع على مسودة الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى تأكيد صريح من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، قبل أن يضع توقيعه على الوثيقة.

وقد صرح أحد المسؤولين بأنه لن يوقع ترامب إلا بعد الحصول على شهادة قاطعة تؤكد موافقة طهران على جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً إضافية وإزالة الألغام من الممر المائي خلال شهر واحد. كما يتضمن الاتفاق المقترح رفعاً تدريجياً للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ربطاً بإعادة تشغيل الملاحة في المضيق كحافز لطهران للالتزام بجدوله الزمني.

وفي سياق موازٍ لتصاعد التوترات الميدانية، نشرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على منصة تيليغرام تحذيراً باتجاه أربع سفن تجارية تقارب مضيق هرمز، متهمة إياها بمحاولة عبور الممر دون تنسيق مسبق أو إذن رسمي. وقد أثار هذا الحادث ردود فعل متباينة بين القادة العسكريين والسياسيين، حيث دعا مسؤول أمريكي إلى ضرورة ضبط الأوضاع عبر آليات دبلوماسية وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع.

وعلى الرغم من أن هذه الحادثة لم تؤد إلى تبادل إطلاق نار، إلا أنها تسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في المنطقة وتؤكد الحاجة الملحة إلى تنفيذ بنود الاتفاق المبدئي بكفاءة لضمان استقرار الملاحة البحرية ووقف التصعيد العسكري





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتفاق الأمريكي-الإيراني مضيق هرمز المحادثات النووية التوترات البحرية النفط العالمي

United States Latest News, United States Headlines