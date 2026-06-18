اتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران يسبب هبوطاً حاداً في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات على النفط الإيراني، مما يتيح عودة سريعة لإمدادات الطاقة الإيرانية إلى الأسواق العالمية.

هبطت أسعار النفط يوم الخميس站长info após توقيع اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة و إيران ، يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية على نفط طهران، مما ينهي أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.80٪ ليصل إلى 74.64 دولار للبرميل. ومع هذا continues انخفاض الخامين بعد التخلي عن المكاسب التي تحققت يوم الأربعاء، حيث声明 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ربما يستأنف الحملة الجوية إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف". وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي. جي، في مذكرة: "امتدت موجة البيع مع استمرار استعداد أسواق الطاقة بشكل قوي لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران".

وتتكون مذكرة التفاهم من 14 بنداً، وتنص على فترة تفاوض مدتها 60 يوماً تسمح خلالها لإيران بالمرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز. وي accounts الاتفاق على إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة خلال 30 يوماً. كما يؤجل الاتفاق المبدئي عدداً من القضايا الأكثر صعوبة، مثل البرنامج النووي الإيراني، إلى مراحل لاحقة، ويتطلب من الولايات المتحدة وشركائها وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لتمويل تعافي الاقتصاد الإيراني





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