اتفاق واشنطن: الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم إضافي بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني، فيما وصف الرئيس عون اتفاق واشنطن بأنه الفرصة الأخيرة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار، وسط تفاصيل حول مناطق تجريبية وضمانات أمريكية.

أعلنت مسؤولة ال سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، كايا كالاس، اليوم الخميس، أن التكتل وافق على تقديم 100 مليون يورو إضافية للقوات المسلحة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.

يأتي هذا الدعم الأوروبي في وقت حساس يشهد فيه لبنان توترات متصاعدة على حدوده الجنوبية مع إسرائيل، وسط جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي السياق نفسه، صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن الاتفاق الذي أُعلن في واشنطن عقب محادثات مع إسرائيل يشكل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأوضح عون في بيان صادر عن مكتبه أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جداً لصالح لبنان، تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار. وأضاف أن كل طرف سيتحمل المسؤولية في حال عدم التجاوب مع هذه المبادرة. وشدد عون على أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله، الذي يعتبر لاعباً رئيسياً في المعادلة العسكرية والسياسية اللبنانية.

وقد أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار عقب محادثات جرت الأربعاء برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية. ولفت عون إلى أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر للتنفيذ.

ينص الاتفاق على إنشاء "مناطق تجريبية" يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، وذلك بعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من جنوب لبنان. ولفت عون إلى أن لبنان اقترح أن تكون بداية التنفيذ من بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، مع يحمر وقلعة الشقيف التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها الأحد. وتشكل هذه المناطق اختباراً لجدية الأطراف في الالتزام بالهدنة وقدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على عدة بلدات وقرى، مما أسفر عن سقوط ضحايا ودمار واسع. كما تواصل المسيرات الإسرائيلية تحليقها فوق المنطقة، في تصعيد يهدد بانهيار الهدنة الهشة. وعلى الصعيد الداخلي، يواجه لبنان تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، مع استمرار الأزمة الحكومية والانهيار المالي، مما يعقد جهود الإصلاح ويعرقل الدعم الدولي.

في هذا السياق، يجسد الدعم الأوروبي للجيش اللبناني إشارة إلى أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار، لكنه يبقى مرهوناً بتطورات المشهد السياسي والأمني المعقد. ويتوقع مراقبون أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار، خاصة مع تمسك حزب الله بشرط وقف الهجمات الإسرائيلية مقابل التزامه بعدم استهداف المواقع الإسرائيلية. وفي المقابل، تشترط إسرائيل نزع سلاح حزب الله وضمان عدم تهديد أمنها الحدودي.

وتظل الولايات المتحدة الوسيط الرئيسي في هذه اللعبة المعقدة، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق تقدم دبلوماسي يمكنها من إظهار قدرتها على إدارة الأزمات في الشرق الأوسط. ومع تسليم الإدارة الأمريكية الجديدة، يبقى السؤال حول قدرة ترامب على الوفاء بضماناته، في ظل شكوك إقليمية ودولية حول التزام الإدارة القادمة بالاتفاقات التي تبرمها حالياً. وفي كل الأحوال، يظل لبنان ساحة للتجاذبات الإقليمية، حيث تتقاطع المصالح الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية، مما يجعل أي اتفاق هشاً عرضة للانهيار في أي لحظة





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الاتحاد الأوروبي الجيش اللبناني وقف إطلاق النار حزب الله مفاوضات

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