اتفاقية بين أبوظبي للاستثمار والطيران المدني والنقل المتكامل لتطوير التنقل الجوي المتقدم

وقَّعت جهات رسمية في أبوظبي اتفاقية تعاون لتعزيز منظومة تصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة التنقل الجوي المتقدم، وتطوير الأطر التنظيمية لحلول النقل الجوي المستدامة. تشمل الاتفاقية إنشاء مركز متخصص في العين لاعتماد التصاميم وتنفيذ الاختبارات التشغيلية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وعقد شراكات دولية، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي للابتكار في مجال التنقل الجوي الذاتي القيادة.

وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار و الهيئة العامة للطيران المدني و مركز النقل المتكامل ( أبوظبي للتنقُّل) اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز منظومة تصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة التنقل الجوي المتقدم ، وتوحيد جهود اعتماد التصاميم وضمان كفاءة أنظمة الطيران الذكية وتطوير الأطر التنظيمية لحلول النقل الجوي المستدامة.

تأتي الاتفاقية ضمن جهود مجلس الأنظمة الذكية الذاتية الحركة لرسم ملامح مستقبل قطاع النقل الذكي في الإمارة، والارتقاء بمنظومة وسائل التنقل باستخدام الأنظمة الذاتية القيادة براً وبحراً وجواً. وبموجب الاتفاقية، ستحتضن منطقة العين مركزاً متخصصاً لاعتماد التصاميم وتنفيذ الاختبارات التشغيلية ووضع الأطر التنظيمية، والعمل على تطوير بنية تحتية متخصصة، واستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وعقد شراكات دولية لدعم اختبار حلول التنقل الجوية المتقدمة واعتمادها، وضمان سلامتها والتزامها بأفضل الممارسات وأرقى المعايير الدولية.

التركيز سيكون على تقنيات الطيران الحديثة مثل الطائرات الكهربائية العمودية. وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة في مجال تصميم وتصنيع وتشغيل الأنظمة الجوية الذكية، وضمان جاهزيتها لاعتماد الجيل القادم من تقنيات النقل الجوي، ومواكبة الإطار التنظيمي لأحدث التطورات التكنولوجية.

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تمتلك جميع المقومات لتكون رائدة إقليمياً ودولياً في مجال التنقل الجوي المتقدم، وأن المركز الجديد سيدعم تحقيق مستهدفات أبوظبي نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وأضاف الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لاعتماد وتصميم وتصنيع تقنيات النقل الجوي المتقدم، وتؤكد دور المركز في تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم تبنّي هذه التقنيات ودمجها ضمن منظومة النقل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مجمع صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، لاستقطاب الشركات ورواد الابتكار لتطوير واختبار وتسويق الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع النقل المتقدم وتطبيقاته في الجو والبر والبحر، وكذلك في مجال الروبوتات





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