اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

اتفقت الحكومة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، لكنه وقف منصوص على أن يتوقف حزب الله أولاً عن إطلاق النار، ومن ثم يبدأ الجيش اللبناني في السيطرة على مناطق محددة.

اتفقت الحكومة ال لبنان ية والجيش ال إسرائيل ي على وقف إطلاق النار ، لكنه وقف منصوص على أن يتوقف حزب الله أولاً عن إطلاق النار، ومن ثم يبدأ الجيش ال لبنان ي في السيطرة على مناطق محددة، دون أي إلتزامات للجيش ال إسرائيل ي.

وفي نفس الوقت، استمرت الهجمات بين الجانبين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بغارات على مناطق متفرقة، بينما أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات صاروخية على مناطق شمال إسرائيل. وتناثرت القنابل الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من المسعفين. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في فصل المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتعلقة بإيران، في حين تصر طهران على أن الملفين مترابطين.

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت سيؤدي إلى تجدد الحرب في الشرق الأوسط على نطاق واسع





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