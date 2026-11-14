اتحاد كرة القدم الإماراتي يكافئ الحكام المشاركين في مونديال 2026

رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان يلتقي بحكام المنتخب الوطني المشاركين في كأس العالم 2026 لتعزيز الكفاءات المحلية.

التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بطاقم التحكيم الإماراتي المحترف الذي شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2026 خلال اللقاء الذي عُقد قبل يوم واحد من تاريخ النشر الحالي. يأتي هذا اللقاء كرسم تعبير واضح عن التقدير الكبير والدعم المؤسسي الراسخ للكوادر الوطنية العاملة في هذا التخصص الرياضي الحيوي، والذي أصبح يمثل اليوم أحد الوجوه المشرفة والفخر للرياضة الإماراتية في المحافل الدولية الكبرى.

التحكيم ركيزة أساسية في منظومة الكرة

يجسد هذا اللقاء الرسمي أن الاتحاد العام لكرة القدم ينظر إلى عمل الحكام على أنه حجر الزاوية والركيزة الأساسية في منظومة كرة القدم الوطنية الشاملة، وليس مجرد دور مساعد. يؤكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان من خلال هذا اللقاء المباشر أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم لا يقل أهمية أبداً عن الدعم والاهتمام الموجه للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية واللاعبين المحترفين.

إن هذا النهج الاستراتيجي يهدف إلى بناء قاعدة متينة ومستدامة تضمن استمرار التميز، حيث يركز الاتحاد على تعزيز البنية التحتية البشرية للتحكيم لضمان أعلى مستويات الدقة والنزاهة في الملاعب المحلية والإقليمية والدولية. هذا الاهتمام المتكامل يعكس رؤية متكاملة تطمح لرفع مستوى اللعبة الرياضية ككل إلى أرقى المستويات العالمية.

مسيرة الحكام الإماراتيين العظيمة

على مدار السبع دورات الماضية لكأس العالم، شارك الحكام الإماراتيون بفعالية في إدارة المباريات، مما رسخ حضوراً قوياً ومتميزاً للصافرة الإماراتية على الساحة العالمية. كان من أبرز الأسماء التي سبقت هذه المشاركة الحديثة كل من علي بوجسيم ومحمد عبدالله حسن، اللذين برزَا كحكام أساسيين قدموا أداءً احترافياً رفيعاً.

Advertisement

بالإضافة إلى الحكام الأساسيين، ساهم المساعدين في تأصيل مكانة الحكم الإماراتي من خلال أدائهم المتميز وتعاونهم الوثيق مع الحكام الرئيسيين في اتخاذ القرارات الصحيحة. هذا التاريخ الحافل من الإنجازات يمثل تراثاً عميقاً من الخبرة والاحتراف الذي يُعد أساساً لمواصلة المسيرة الناجحة في المحافل القادمة.

أسماء الجيل الجديد من الحكام

يتواصل هذا المشوار الناجح مع أسماء جديدة ومؤهلة تمثل الجيل الحالي من حكام الاتحاد، وتشمل عمر آل علي، ومحمد أحمد يوسف، ومحمد عبيد خادم، الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس العالم 2026. انضم إلى هذه القائمة أيضاً محمد عبدالله حسن، الذي يواصل مسيرته في مجال التحكيم والمحاضرات الدولية، مما يجمع بين الخبرة القديمة والشباب النابض.

يشير هذا التكوين الدقيق للطاقم إلى وجود تخطيط مدروس وعمل مستمر على التأهيل والتدريب لضمان جاهزية كل حكم للمشاركة في أكبر الاستحقاقات الرياضية. إن هذا الحضور المتجدد يثبت بوضوح أن التحكيم الإماراتي يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يجعله حاضراً دائماً في المحافل الكبرى، وأن ما تحقق هو ثمرة عمل دؤوب وليس وليد الصدفة.

رسائل معنوية للأجيال القادمة

تأتي أهمية مبادرة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في لقاء الحكام والاحتفاء بإنجازاتهم الكبيرة كرسالة معنوية قوية ومباشرة لكل حكم إماراتي يسعى للتميز. يمثل هذا التقدير حافزاً تشجيعياً كبيراً للجيل الجديد من أبناء الوطن ليواصلوا السير على خطى من سبقوهم، والسعي نحو تحقيق أهدافهم المهنية في أكبر الملاعب العالمية.

Advertisement

إن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالمشاركة في المونديال، بل يستمر في صناعة الأجيال الواعدة والمحافظة على مكانة الصافرة الإماراتية كرمز للعدالة والدقة. هذه المبادرة تعطي دافعاً قوياً للجيل الجديد من الحكام لتولي المسؤولية في الفترة المقبلة، مما يضمن استمرار تألق الكرة الإماراتية وقضائها العادل في المستقبل.