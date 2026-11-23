شارك معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في الكونغرس الاستثنائي للفيفا حيث تم اختيار الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 وإنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لاستضافة النسخة 2035، مع تحديد الرباط كمستضيف للكونغرس عام 2027.

في خطوة تعكس التمثيل القوي للدولة على الصعيدين الرياضي والدولي، شارك معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ، بشكل فاعل وملموس في فعاليات الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الدولي لكرة القدم ال فيفا ، والذي عُقد مساء يوم الإثنين تحت الرئاسة المباشرة ل جياني إنفانتينو ، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي.

وقد جاء هذا الحدث الدولي الكبير بمشاركة واسعة تجمع رؤساء وممثلي كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها مائاً وأحد عشر اتحاداً، مما يبرز الأهمية العالمية لكرة القدم ووزنها السياسي والتنظيمي. وقد ترافق معالي الشيخ حمدان في هذه المشاركة المهمة كل من عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وكذلك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، مما يعكس الجهود المؤسسية المشتركة لتعزيز مكانة الكرة الإماراتية في المحافل الدولية الكبرى.

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إنفانتينو يشيد بدور كرة القدم في توحيد العالم

وقد استهل الاجتماع الافتراضي بكلمة افتتاحية ألقاها جياني إنفانتينو، رحب فيها بحضر من رؤساء الاتحادات الأعضاء وممثلو الاتحادات القارية وأعضاء مجلس الاتحاد الدولي، مشدداً في حديثه على الدور الجوهري الذي تلعبه كرة القدم في توحيد العالم وجمع الشعوب والأمم في حب الرياضة، ومبرراً أهمية هذا الاجتماع الخاص في عملية اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بملف استضافة بطولات كأس العالم للسيدات للنسختين المقبلتين عامي 2031 و2035.

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وقد تضمن جدول الأعمال الرسمي للكونغرس مجموعة من النقاط الإجرائية والإدارية المهمة، شملت التحقق من الحضور وإثبات اكتمال النصاب القانوني لضمان صحة انعقاد الاجتماع وفقاً للنظام الأساسي للفيفا، بالإضافة إلى تعيين مدققي الأصوات والاتحادات الأعضاء المكلفة بمراجعة محضر الاجتماع، والنظر في مقترحات تتعلق بتعليق عضوية أحد الاتحادات الأعضاء أو إخراجه من المنظمة، وصولاً إلى اعتماد جدول الأعمال النهائي. ومن أهم القرارات التي صدرت خلال هذا الاجتماع، أعلنت رسمياً عن اختيار الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2031، في حين تم اختيار ملف إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز لاستضافة النسخة القادمة لعام 2035، مما يوسع الخريطة الجغرافية لاستضافة أكبر بطولة نسائية في العالم.

كما تم تحديد موعد الكونغرس الـ 77 المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم ليُعقد في الثامن عشر من شهر مارس عام 2027، وذلك في العاصمة المغربية الرباط، مما يعزز من الدور الريادي للمملكة المغربية في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.