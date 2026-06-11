اتحاد للطيران وكوندور يرسخان شراكة استراتيجية لتعزيز الربط الجوي بين أوروبا وآسيا وأبوظبي

شراكة موسعة بين الاتحاد للطيران وكوندور تشمل إطلاق رحلات بانكوك-أبوظبي وتكامل برامج الولاء لتعزيز حركة السفر العالمية ودعم السياحة في أبوظبي.

في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الطموحة لتوسيع آفاق الربط الجوي العالمي، أعلنت شركة الاتحاد للطيران ، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركة كوندور الألمانية الرائدة.

وقد تم تتويج هذا التعاون بتوقيع اتفاقية شاملة لبرنامج المسافر الدائم، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الشركتين لتقديم تجربة سفر متكاملة وعابرة للقارات، تهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا، مما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للطيران واللوجستيات.

ومن أبرز مخرجات هذا التعاون الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة لشركة كوندور تربط بين بانكوك وأبوظبي، وهو ما يمثل إضافة نوعية لشبكة الرحلات القائمة. وبإضافة هذه الخدمة إلى الرحلات اليومية التي تشغلها كوندور من فرانكفورت وبرلين، تصبح بانكوك الوجهة الثالثة في شبكة كوندور عبر خط أبوظبي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى لكونها تعزز الربط الجوي المباشر بين العاصمة الألمانية وأبوظبي، مما يفتح آفاقاً جديدة للمسافرين الراغبين في الانتقال بسلاسة من قلب أوروبا إلى وجهات آسيوية استراتيجية عبر العاصمة الإماراتية، وهو ما يخدم التوجهات السياحية والاقتصادية لكلا البلدين ويزيد من تدفق السياح ورجال الأعمال. أما على صعيد القيمة المضافة للمسافرين، فإن الاتفاقية الجديدة تمنح أعضاء برنامج ضيف الاتحاد ميزات استثنائية، حيث بات بإمكانهم الآن استبدال أميالهم المكتسبة لاستخدامها في رحلات شركة كوندور.

هذا التكامل في برامج الولاء يوسع نطاق الخيارات المتاحة للمسافرين، حيث يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا، وأمريكا الشمالية، ومنطقة الكاريبي، وغيرها من المناطق الجاذبة. ولا تقتصر هذه الشراكة على برامج الولاء فحسب، بل تمتد لتشمل اتفاقية شاملة للمشاركة بالرمز، وتعاوناً تجارياً وتشغيلياً مكثفاً يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة منذ لحظة الحجز وحتى وصول الضيوف إلى وجهاتهم النهائية، مع التركيز على رفع معايير الراحة والكفاءة.

وفي سياق تحليل هذه الشراكة، أشار آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إلى أن العلاقة مع كوندور تطورت بسرعة لتصبح تحالفاً استراتيجياً يحقق قيمة مضافة ملموسة لجميع الأطراف. وأكد أن إضافة بانكوك إلى عمليات كوندور في أبوظبي تعد خطوة محورية تعزز من كفاءة الربط بين القارات الثلاث، وتوفر فرصاً غير مسبوقة للنمو.

ومن جانبه، شدد جنز بويد، المدير التجاري وعضو اللجنة التنفيذية في كوندور، على أن هذا التطور الإيجابي في الشراكة يعزز من مرونة خيارات السفر المتاحة لضيوفهم، ويؤكد التزام الشركتين بتقديم حلول تنقل مبتكرة تلبي تطلعات المسافر العصري. ختاماً، تساهم هذه الشراكة المتنامية في دعم الطموحات السياحية لإمارة أبوظبي، حيث تتماشى مع خطط النمو الاقتصادي التي تهدف إلى جذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

إن الجمع بين قوة شبكة كوندور في السوق الألمانية والشبكة العالمية الواسعة للاتحاد للطيران يخلق جسراً جوياً متيناً يربط الشرق بالغرب، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي في قطاع الطيران لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق استدامة النمو في حركة السفر العالمية، مما يجعل من أبوظبي نقطة ارتكاز أساسية في خارطة الطيران الدولي





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