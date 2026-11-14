اتحاد الإمارات للتايكواندو يتباحث مع نادي الشارقة حول تعزيز التعاون الفني

بحث اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سبل تعزيز التعاون وتطوير المنتخبات الوطنية خلال زيارة وفد الاتحاد.

عقد اتحاد الإمارات للتايكواندو و نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اجتماعاً هاماً لاستعراض آليات التعاون المشترك وتطوير البنية الرياضية، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من الاتحاد إلى مقر النادي في منطقة الرحمانية.

تفاصيل الزيارة والوفود المشاركة

ضم وفد اتحاد الإمارات للتايكواندو الذي قاد عملية الحوار سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة زايد خليفة السويدي، نائب الرئيس، وسعادة عبدالله محمد السماحي، الأمين العام، بالإضافة إلى سعادة أحمد سعيد الكعبي وسعادة نورة الحمر، عضوي مجلس الإدارة.

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وقد تم استقبال الوفد رسمياً من جانب إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، حيث كان في مقدمتهم أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد العسم السويدي، نائب الرئيس، ومحمد سعيد الشامسي وعلي عبيد الحمودي، عضوا مجلس الإدارة، وكذا محمود لطفي شعبان، المدير التنفيذي للنادي.

أهداف التعاون الفني والبطولات الدولية

تناول اللقاء بشكل مفصل سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الاتحاد والنادي، مع التركيز على تطوير العمل الفني وتحسين آليات اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلها بشكل احترافي.

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وتهدف هذه الجهود المشتركة بشكل أساسي إلى رفد المنتخبات الوطنية الوطنية بقاعدة عريضة من اللاعبين المتميزين، وتوفير فرص المشاركة الفعالة في البطولات والمسابقات الدولية التي تساهم بشكل مباشر في اكتساب الخبرة الفنية.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تطوير المستويات التنافسية للاعبين محلياً ودولياً، بما يضمن تأهيلة بشكل يلبي المعايير العالمية ويعزز من مكانة الرياضة الإماراتية على الخارطة الدولية.

موقف الإدارة والبنية التحتية الرياضية

أشاد الدكتور أحمد حمدان الزيودي بوضوح بالبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها نادي الشارقة في الرحمانية، مؤكداً أن المرافق والإمكانات المتاحة تسهم بشكل فعلي في تطوير اللعبة وتهيئة اللاعبين للتحديات الكبيرة.

واستطرد الزيودي مؤكداً أن التعاون الوثيق بين اتحاد الإمارات للتايكواندو والأكاديميات الرياضية الكبرى مثل نادي الشارقة أمر ضروري لدعم المنتخبات الوطنية والعمل الجاد على استدامة الإنجازات الرياضية السابقة والمتميزة.

الخطط المستقبلية ودور مجلس الشارقة الرياضي

من جانبه، أكد أحمد سعيد الجروان على أهمية تعزيز التعاون المستمر مع اتحاد الإمارات للتايكواندو لتطوير العمل الفني، مشيراً إلى أن النادي يتبنى خطة فنية واضحة لمواصلة اكتشاف المواهب وإعدادها بشكل يدعم المنتخبات الوطنية.

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وأضاف الجروان أن هذا الدعم يساهم بشكل مباشر في تعزيز استدامة النتائج المتميزة، مقدماً الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل للنادي ومساندته لجهوده في تطوير اللاعبين.

كما ثمن عبيد العسم السويدي دور النادي في رفد عدد كبير من لاعبيه بالمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، معرباً عن حرصه الشديد على إشراكهم في المنافسات الدولية كلما أتاحت الفرصة بذلك.

وشدد عبيد العسم السويدي على دعم النادي للاتحاد، مع الإشارة إلى وجود تعديلات مرتقبة في اللوائح التنظيمية التي تصب في مصلحة الأندية وتساند جهودها الحثيثة في تطوير اللعبة الرياضية.

الاعتراف بالإنجازات وآفاق المستقبل

تم خلال الاجتماع تقدير الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف، حيث ثمن الفريقان نيل نادي الشارقة لدرع التفوق العام في العام الماضي، مما يعكس جودة العمل المنجز.

ويأمل النادي مواصلة مسيرة الإنجازات التاريخية والفوز بالدرع مجدداً، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من مجلس الشارقة الرياضي والاتحاد الإماراتي للتايكواندو، لضمان استمرارية الازدهار الرياضي.