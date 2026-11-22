اتحاد غرف التجارة الصناعية بدولة الإمارات يبحث مع سفير جنوب أفريقيا سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والسياحة.

أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن اتخاذ خطوات استراتيجية لتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية مع جمهورية جنوب أفريقيا ، وذلك في إطار سعيه المستمر لتوسيع دائرة الشراكات الدولية مع الأسواق الناشئة والناضجة على حد سواء. وقد جاءت هذه الخطوة تتويجاً لجهود مكثفة قام بها الجانبان خلال اجتماعات رسمية عقدت مؤخراً، بهدف تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى فرص استثمارية ملموسة.

مباحثات رسمية لتعزيز التعاون التجاري

عقد اجتماع رفيع المستوى بين عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من جهة، وبولولاني غراتيتود ماغوانيشه، سفير جمهورية جنوب أفريقيا المعتمد لدى الدولة، من جهة أخرى. وقد تمّ عقد هذا اللقاء في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور رسمي رفيع المستوى ضم أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة في الإمارات، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ركزت المباحثات على استعراض الآليات الممكنة لتفعيل مذكرات التفاهم التي تمّ توقيعها سابقاً بين غرف التجارة في دولة الإمارات ونظيراتها في جنوب أفريقيا، والتي تشمل بشكل أساسي تفعيل عمل مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي. ويهدف هذا المجلس إلى بناء إطار عملي ومنظم للتعاون المشترك، يسهّل تحديد آليات واضحة لتعزيز التواصل المستمر بين أصحاب القرار في الجانبين وممثلي القطاع الاقتصادي، بما يضمن تحقيق مصالح مشتركة ومستدامة للبلدين.

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مجالات الاستثمار والفرص الاستراتيجية

أكد عبدالله سلطان العويس خلال اللقاء، أن اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات يضع نصب عينيه تشكيل فريق عمل مشترك متخصص، يعمل كمنصة للتواصل المباشر والمستمر بين مجتمعي الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين. وسيسهم هذا الفريق في بناء شراكات نوعية مع القيادات التجارية والاستثمارية الرائدة، وفتح آفاق واسعة أمام تبادل الخبرات والمعرفة التقنية والإدارية. وأشار العويس إلى التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تمتلك فيها دولة الإمارات خبرات متقدمة ومعترف بها عالمياً، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية. كما سيتم استكشاف فرص التعاون في قطاعات حيوية أخرى مثل النفط والغاز، والصناعات الجوية والطيران، وقطاع الضيافة والسياحة، مما يخلق فرصاً استثمارية متنوعة لكلا الجانبين.

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تنشيط التبادل التجاري والبحوث الاقتصادية

تناول الجانبان في هذا الاجتماع سبل تنشيط حركة التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات وجنوب أفريقيا، من خلال تعزيز تبادل المعلومات الدقيقة حول الفرص التجارية المتاحة والخيارات الاستثمارية الواعدة. كما تمّ مناقشة آليات التنسيق والتنظيم المشترك للبعثات التجارية، وإجراء الدراسات والأبحاث الاقتصادية العميقة التي تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على بيانات دقيقة. كما شملت المحاور المقترحة إقامة الفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة، والعقد المنتظم للملتقيات التي تجمع بين الشركات والمؤسسات العاملة في كلا البلدين. ويتضمن ذلك أيضاً تنظيم حلقات نقاشية حوارية وبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى دعم التواصل المباشر بين الشركات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك الذي يعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية.

تطوير القطاع السياحي والشراكات المستدامة

تطرق النقاش أيضاً إلى فرص توسيع التعاون الاستراتيجي في القطاع السياحي، حيث تمّ التركيز على كيفية الاستفادة من الخبرات المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال تطوير السياحة العائلية وتنظيم المهرجانات والفعاليات الكبرى على مستوى عالمي. وتسعى هذه الشراكات إلى تعزيز فرص الاستثمار المشترك في البنية التحتية السياحية، ودعم بناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد تسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وجذب السياحة الدولية إلى الوجهتين.