اتحاد جدة يتحرك لضم محمد صلاح بشرط تمويل داعم لمعظم راتبه

كشفت تقارير سعودية أن نادي اتحاد جدة بدأ تحركات جادة للتعاقد مع محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول، مع شرط مالي يقضي بتحمل جهة داعمة الجزء الأكبر من راتبه.

تواصل الأنباء حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح ، حيث كشفت تقارير سعودية أن نادي اتحاد جدة دخل في تحركات جادة للتعاقد مع قائد منتخب مصر بعد نهاية رحلته التاريخية مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويأتي ذلك في وقت يغادر فيه صلاح ملعب أنفيلد بعد مسيرة استثنائية استمرت قرابة 9 سنوات، قاد خلالها الفريق للفوز بالعديد من البطولات المحلية والأوروبية والعالمية. وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وسرعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والعالم.

ونجح في تسجيل أكثر من 200 هدف مع الريدز، وحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاماً، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة. وأكدت تقارير صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة اتحاد جدة بدأت بالفعل التحرك بقوة للتعاقد مع محمد صلاح، في صفقة قد تُصبح واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الدوري السعودي.

ووضعت الإدارة شرطاً مالياً أساسياً قبل الدخول في المفاوضات النهائية، وهو عدم تحميل ميزانية النادي القيمة الكاملة لعقد صلاح نظراً لضخامة الراتب المتوقع. وترغب إدارة النادي في أن تتحمل جهة داعمة أو لجنة الاستقطاب الجزء الأكبر من تمويل الصفقة، على أن يسهم الاتحاد بنسبة محدودة فقط بما يتوافق مع سقف الميزانية المعتمد. ويعكس هذا الشرط حجم الصفقة، خاصة مع القيمة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح على المستويين الرياضي والإعلاني، مما يجعله من أكثر اللاعبين جذباً للرعاة والاستثمارات.

من جانبه، يبدو أن محمد صلاح يضع نادي اتحاد جدة كخيار أول في حال اتخاذه قرار خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي، وفقاً لما ذكرته شبكة ESPN العالمية. وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات الأولية بين الطرفين انطلقت بالفعل، وأبدى صلاح ترحيباً مبدئياً بفكرة الانتقال. ولا تزال المفاوضات مستمرة لحسم الجوانب المالية والتعاقدية، وسط توقعات بأن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات حاسمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يعزز فيه الدوري السعودي وجوده العالمي باستقطاب نجوم كبار، مثل كريستيانو رونالدو وكریم بنزيمة ونيمار، مما يعكس طموحات المملكة في تطوير الرياضة وتحقيق رؤية 2030. ويملك صلاح قاعدة جماهيرية ضخمة في الشرق الأوسط والعالم، مما يجعله إضافة قوية لأي نادٍ، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الإعلامي والاستثماري بالدوري السعودي.

على صعيد آخر، توصل محمد صلاح إلى اتفاق ودي مع إدارة ليفربول يقضي بإنهاء مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ليختتم واحدة من أنجح التجارب في تاريخ النادي الإنجليزي. وقد حرص صلاح على ترك بصمة لا تُمحى في قلوب جماهير ليفربول، حيث ساهم في استعادة أمجاد النادي. وبعد رحيله، يخطط النادي لتعويض الفراغ الهجومي بالتعاقد مع بدائل محتملة، بينما يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية الخطوة المقبلة لابنهم المفضل في مسيرته الاحترافية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اتحاد جدة محمد صلاح الدوري السعودي صفقات كرة القدم ليفربول

United States Latest News, United States Headlines