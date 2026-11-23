اتحاد الإمارات لكرة القدم ينظم فعاليات كروية تفاعلية للأطفال في دبي، بالتعاون مع وزارة الأسرة، لتعزيز الوعي الصحي والرياضي ودعم نموه المبكر.

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم فعاليات تفاعلية مميزة، يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، في مقره الرئيسي بمدينة دبي، استهدفت الأطفال من عمر 11 إلى 12 سنة. جاءت هذه الفعاليات كجزء من النسخة الوطنية الأولى ل أسبوع الطفولة المبكرة ، التي تنظمها وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقًا". شهدت الفعاليات حضورا بارزا لكبار المسؤولين، حيث شاركت حصة عبدالرحمن تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة ، وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وشمسة الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والشؤون التجارية بالاتحاد. يهدف هذا الحدث إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة تحاكي أجواء المنتخبات الوطنية، من خلال إتاحة الفرصة للأطفال لخوض مجموعة من الأنشطة والتجارب التي قربتهم من تفاصيل حياة لاعب كرة القدم، والتعرف على طبيعة الاستعدادات والتدريبات والأجواء المصاحبة لمشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية.

ورش توعوية وتعليمية متكاملة

تضمن برنامج اليوم الأول مجموعة متنوعة من الورش التعريفية والتوعوية قدمتها إدارات الاتحاد المختلفة لزيادة وعي الأطفال بالبيئة الرياضية المحيطة بهم. عرّفت إدارة المسابقات الأطفال بالبطولات والمسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة خلال الموسم الرياضي، مما أتاح لهم فهم الهيكل التنظيمي للرياضة المحترفة. كما قدمت إدارة الحكام شرحًا مفصلاً حول قوانين كرة القدم والقرارات التحكيمية خلال المباريات، مما عزز فهمهم للقواعد الأساسية للعبة. علاوة على ذلك، تعرف الأطفال على أهمية الرعاية الطبية والتغذية السليمة للاعبي كرة القدم، من خلال ورشة متخصصة قدمتها الإدارة الطبية والمختصون بالتغذية الرياضية، والتي ركزت على الجانب الصحي لأداء اللاعب.

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محاكاة يومية حصرية للمنتخب

وفي جانب عملي وتطبيقي، عرفت إدارة الإعلام الأطفال بدور الإعلام في كرة القدم، وأهمية التغطية الإعلامية للمباريات والمنتخبات الوطنية. أتاحت الإدارة لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من خلال تجربة عملية لإجراء المقابلات الإعلامية والمؤتمر الصحفي، مما أكسبهم مهارات اتصال أساسية. شمل البرنامج أيضًا جولة تعريفية في مرافق الاتحاد، اطلع خلالها الأطفال على الملاعب وغرف تبديل الملابس، قبل تقسيمهم إلى مجموعات للمشاركة في حصة تدريبية بإشراف مدربي المراكز التابعة للاتحاد. وفي اليوم الثاني، خاض الأطفال تجربة تحاكي أجواء يوم المباراة للاعبي المنتخب الوطني، حيث وصلوا على متن حافلات اللاعبين إلى مقر الاتحاد في دبي، وتوجه الأطفال إلى غرف تبديل الملابس لارتداء الزي الرياضي. قام أحد الحكام بمراجعة معدات اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم وفقاً للإجراءات المتبعة قبل المباريات الرسمية، بعدها خرجوا إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء، ثم خوض مباراة كرة قدم وسط أجواء حماسية، عاشوا خلالها مختلف تفاصيل يوم المباراة.

لقاءات مع نجوم المنتخب الوطني

كما التقى الأطفال بلاعبي منتخبنا الوطني السابقين فيصل خليل وإسماعيل مطر، إلى جانب لاعب منتخبنا الوطني الحالي يحيى الغساني، حيث تحدثوا معهم عن أهمية الالتزام بالتدريبات، والاستماع إلى توجيهات المدربين، والعمل بروح الفريق. شدد النجوم على التحلي بالثقة والإصرار على تطوير قدراتهم، كما قدموا لهم مجموعة من النصائح حول أهمية الاجتهاد والاستمتاع بممارسة كرة القدم، وأن الوصول إلى تمثيل المنتخب الوطني يتطلب العمل المستمر. أكدوا أن ارتداء قميص المنتخب مصدر فخر ومسؤولية لكل لاعب، مما زاد من تحفيز الأطفال وشغفهم بالرياضة. واختُتمت الفعالية عقب انتهاء المباراة بتسليم جميع الأطفال المشاركين الميداليات التذكارية، والتقاط صورة جماعية توثق مشاركتهم في هذه التجربة الكروية المميزة، مما خلق ذكريات لا تنسى لديهم.

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مبادرات مجتمعية لتعزيز النمو

ويهدف أسبوع الطفولة المبكرة إلى تسليط الضوء على أهمية السنوات الأولى في حياة الطفل، وتعزيز الوعي بدورها في تشكيل شخصيته ودعم نموه وتطوره. جاء ذلك من خلال مبادرات وأنشطة تجمع الأسر والمؤسسات ومختلف مكونات المجتمع، وتسهم في توفير تجارب إيجابية تثري حياة الأطفال وتدعم قدراتهم في مختلف المجالات. وجاءت مشاركة اتحاد الكرة ضمن النسخة الوطنية التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، بمشاركة 130 جهة قدمت أكثر من 300 فعالية وتجربة في مختلف إمارات الدولة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعكس هذه المشاركة حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على توسيع دوره المجتمعي، والاستفادة من مكانة كرة القدم وتأثيرها في تقديم مبادرات تستهدف الأطفال، بما يسهم في تعزيز حضور الرياضة في حياتهم.

آفاق مستقبلية للرياضة الشاملة

يسعى اتحاد الإمارات لكرة القدم من خلال هذه المبادرة إلى تقديم تجربة متكاملة للأطفال، تتيح لهم التعرف عن قرب على بيئة المنتخبات الوطنية، وتعزز ارتباطهم بكرة القدم. تمنح المبادرة مساحة لاكتشاف قدراتهم وشغفهم باللعبة، إلى جانب ترسيخ عدد من القيم الرياضية، وفي مقدمتها العمل الجماعي والانضباط والالتزام وروح الفريق. يفتح هذا الحدث آفاقاً جديدة للتعرف على اللعبة وقيمها، ويقربهم من أجواء المنتخبات الوطنية، مما يسهم في بناء جيل رياضي واعٍ ومدرك لأهمية الصحة والتدريب. يعكس هذا الاهتمام المتزايد دور الرياضة كأداة فعالة لبناء المجتمعات، حيث يساهم اتحاد الكرة في خلق بيئة محفزة تدعم النمو الشامل للأطفال وتسهل عليهم استكشاف مواهبهم المستقبلية في عالم الرياضة.