اتحاد الإمارات لألعاب القوى يحقق 31 ميدالية ويحتل المركز الرابع آسيوياً تحت 20 عاماً لأول مرة

حقق اتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى إنجازاً لافتاً خلال شهري أبريل ومايو من عام 2026، حيث جمع منتخباته الوطنية thirty-one ميدالية ملونة في مشاركات خليجية وعربية وآسيوية، ليؤكد بذلك على التقدم المتسارع لألعاب القوى في الدولة.

وشهدت هذه الفترة القصيرة نجاحات متعددة، بدءاً بدورة الألعاب الخليجية التي استضافتها الدوحة، ومروراً بالبطولة العربية للشباب في تونس، ووصولاً إلى بطولة آسيا تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، والتي شهدت تأريخاً جديداً بوصول المنتخب الإماراتي إلى المركز الرابع آسيوياً للمرة الأولى. خلال دورة الألعاب الخليجية التاسعة عسر التي أقيمت في الدوحة من 11 إلى 22 مايو 2026، حصل الرياضيون الإماراتيون على خمسة عشر ميدالية: ذهبيتين و أربع فضيات و تسع برونزيات.

وفي البطولة العربية الحادية والعشرين للشباب والشابات تحت 20 عاماً، والتي جرت في تونس في أواخر أبريل، نال المنتخب عشرة ميداليات: خمس ذهبيات و فضية واحدة و أربع برونزيات. أما في بطولة آسيا الثانية والعشرين تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، فظفر الإماراتيون بست ميداليات: خمس ذهبيات و برونزية واحدة، وما كان أبرز من ذلك هو احتلالهم المركز الرابع في جدول الميداليات العام من بين ثلاثين دولة مشاركة، إنجاز لم يتحقق سابقاً في تاريخ المشاركة الإماراتية في هذه البطولة القارية.

أكد سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن هذه النتائج المتوالية، المرافقة لتسجيل أرقام قياسية جديدة على المستويات العربية والخليجية والآسيوية، تشير بوضوح إلى أن المنتخبات الوطنية تسلك المسار الصحيح لتعزيز وجودها التنافسي عالمياً. وأشاد بالتحسن الملحوظ في أداء اللاعبين في مسابقات السرعة والتتابع والميدان. وأعرب رئيس الاتحاد عن ثقته بأن المنتخبات الوطنية ستواصل مسيرة النجاح في الاستحقاقات المقبلة، سعياً للحفاظ على وتيرة التطور ورفع راية الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

وخصّ بالذكر أبطال البطولة الآسيوية مثل سليمان عبد الرحمن في سباق 400 متر للرجال، وأمينات قمر الدين في سباق 400 متر للسيدات، ومريم كريم في 400 متر حواجز، وعبد القدوس أحمد علي في 200 متر رجال، بالإضافة إلى فريق التتابع المختلط 4×400 متر الذي سجل رقماً قياسياً جديداً للبطولة. كما أشار إلى الأداء المتميز لكل من سلمى هيثم المري وأروى علي وليلى أحمد وعائشة طارق وفريق التتابع 4×100 متر سيدات.

ت mirrors these achievements the success of the strategic plan adopted by the Board of Directors chaired by Lieutenant General Dr. Mohammed Abdullah Al Kamel, in cooperation with clubs, families, and institutions in both the government and private sectors. The continuous support and effective partnership have contributed to creating an nourishing environment for young talents to thrive and compete at highest levels.

The union's focus on developing athletics across all age groups, organizing local competitions, and sending teams to international training camps has clearly paid off, as evidenced by the unprecedented Asian top-four finish and the numerous medals and records achieved in a short span of just two months. The future looks promising for Emirati athletics as the union aims to sustain this momentum and target even greater successes on the global stage





