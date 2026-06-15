اتحاد الإمارات لبناء الأجسام يفتح باب التسجيل في بطولة الإمارات 2025

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فتح باب التسجيل لبطولة الإمارات المقررة في 26 يوليو بدبي، داعياً اللاعبين للتسجيل عبر إنستغرام. وأكد المسؤولون على أهمية البطولة في اكتشاف المواهب وتمثيل الدولة.

أعلن اتحاد الإمارات ل بناء الأجسام و اللياقة البدنية عن فتح باب ال تسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات ل بناء الأجسام و اللياقة البدنية ، المقرر إقامتها يوم 26 يوليو المقبل في مسرح ذا أجندا بمدينة دبي للإعلام، وذلك ضمن أجندة الاتحاد للموسم الرياضي الحالي.

ودعا الاتحاد اللاعبين الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة وتمتد لغاية شهر واحد، وذلك عبر الرابط المنشور في حساب اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في الإنستغرام استوري، استعداداً لخوض منافسات البطولة التي تعد من أبرز البطولات المحلية، وتشهد سنوياً مشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الفئات، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة. وقال أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات: ندعو جميع اللاعبين واللاعبات إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في بطولة الإمارات، التي تمثل واحدة من أهم المحطات على أجندة الاتحاد خلال الموسم، لما توفره من فرصة حقيقية لإبراز المستويات الفنية واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل الدولة مستقبلاً.

وأضاف: حرص الاتحاد على فتح باب التسجيل مبكراً بهدف منح المشاركين الوقت الكافي للاستعداد بالشكل الأمثل، كما نعمل على توفير جميع عوامل النجاح التنظيمية والفنية لضمان خروج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في دولة الإمارات. وتابع: تشهد اللعبة تطوراً ملحوظاً من حيث أعداد الممارسين والمستويات الفنية، ونتطلع إلى أن تكون البطولة منصة لتعزيز روح التنافس الشريف واختيار العناصر المتميزة لدعم المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.

واختتم: نتوقع مشاركة قوية ومنافسات مميزة في مختلف الفئات، وندعو الجماهير ومحبي اللعبة إلى الحضور ومساندة اللاعبين، بما يسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم. تعد بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية حدثاً سنوياً ينتظره عشاق هذه الرياضة في الدولة، حيث تشهد منافسات قوية بين أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات. ويحرص الاتحاد على تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الدولية، مع لجان تحكيم متخصصة لضمان الشفافية والعدالة في النتائج.

كما تساهم البطولة في رفع مستوى الوعي بأهمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام كرياضة تنافسية وصحية، وتشجع الشباب على تبني أنماط حياة صحية. وتستقطب البطولة اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يعزز مكانة دبي والإمارات كوجهة رياضية رائدة. وتقام البطولة في مسرح ذا أجندا الذي يعد من أحدث المنشآت المجهزة لاستضافة الفعاليات الكبرى، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة. ويدعو الاتحاد جميع المهتمين إلى متابعة حساباته الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات والمواعيد الهامة.

هذه البطولة تمثل فرصة لتكريم الأبطال وتقدير جهودهم، كما تعزز الروح الرياضية والتكاتف بين أبناء المجتمع الإماراتي





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بطولة الإمارات بناء الأجسام اللياقة البدنية اتحاد الإمارات تسجيل

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