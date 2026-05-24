اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ومكتبة محمد بن راشد يحتفيان بإبداعات السرد في حفل توزيع جوائز غانم غباش للقصة القصيرة 2026

في تظاهرة ثقافية كبرى تزامنت مع يوم الكاتب الإماراتي، تم تكريم المبدعين الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة، مع الإعلان عن إضافة فئة القصة القصيرة جداً لتعزيز التنوع السردي في المشهد الأدبي المحلي.

شهدت الساحة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة حدثاً أدبياً رفيع المستوى، حيث نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون الوثيق مع مكتبة محمد بن راشد ، حفل تكريم الفائزين ب جائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة لعام 2026.

وقد جاء هذا الحفل في توقيت رمزي بامتياز، إذ تزامنت فعالياته مع الاحتفال بيوم الكاتب الإماراتي، مما أضفى على المناسبة صبغة من الفخر والاعتزاز بالهوية الإبداعية الوطنية. وقد حضر الحفل نخبة من القامات الأدبية والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، يتقدمهم محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، الذي تولى تكريم الفائزين بجانب د. سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، والكاتبة شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة والأمينة العامة للجائزة.

كما شهد الحفل حضور أعضاء لجنة التحكيم الموقرة برئاسة الأديب ناصر الظاهري، وعضوية كل من الدكتورة بديعة الهاشمي ولولوة المنصوري وعبد الفتاح صبري وإسلام بوشكير، الذين بذلوا جهوداً استثنائية في تقييم الأعمال المتقدمة. وفي سياق الكلمات التي ألقيت خلال الحفل، شدد الدكتور سلطان العميمي على القيمة الجوهرية التي تمثلها جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، موضحاً كيف استطاعت هذه الجائزة على مدار سنوات طويلة أن تكون منصة انطلاق للعديد من الأسماء الأدبية التي أثبتت جدارتها في فن السرد.

وأكد العميمي أن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات يضع نصب عينيه الحفاظ على هذه الجائزة كرافد أساسي يغذي الساحة الثقافية الإماراتية، مشيداً في الوقت ذاته بدقة وموضوعية لجنة التحكيم التي لم تكتفِ باختيار الفائزين، بل وجهت اهتمامها لتقدير كافة الأعمال المشاركة وتقديم توصيات تهدف إلى تطوير معايير الجائزة مستقبلاً. من جانبها، لفتت الكاتبة شيخة الجابري الأنظار إلى أن الجائزة غدت علامة مضيئة تحتفي بالخيال الخلاق والوعي الإنساني، وكشفت في إعلان هام عن استحداث فئة جديدة مخصصة للقصة القصيرة جداً، وذلك استجابةً للتطورات السردية الحديثة التي جعلت من هذا اللون الأدبي المكثف يحظى بانتشار واسع، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام التجارب الشابة والمبتكرة للتعبير عن رؤاها الفنية بأسلوب موجز وعميق.

أما الأديب ناصر الظاهري، فقد قدم رؤية نقدية وفلسفية خلال كلمته، داعياً الكتاب إلى التركيز على ما وصفه بـ 'الفضاءات البينية' في النصوص السردية، حيث تكمن الدلالات العميقة والمعاني التي لا تقال صراحة، مذكراً إياهم بالمسؤولية الجمالية والفكرية التي تقع على عاتق كل من يختار طريق الكتابة القصصية. واسترجع الظاهري بذاكرته مسيرة الجائزة التي امتدت لسبعة وثلاثين عاماً، واصفاً إياها بالرحلة الحافلة بالإنجازات التي تخلد اسم الراحل غانم غباش، الشخصية الوطنية والمثقف الواعي.

وفي لفتة مؤثرة، ألقت القاصة منى الحمودي كلمة نيابة عن الفائزين، أكدت فيها أن القصة القصيرة ليست مجرد سرد لأحداث، بل هي فن يقوم على التكثيف والوعي اللغوي والقدرة على ملامسة الجوهر الإنساني، مما يجعلها مساحة مثالية للتأمل الجمالي. وفي ختام الحفل الذي سادته أجواء من البهجة والإبداع، تم توزيع دروع التكريم وشهادات التقدير والجوائز المالية.

وقد حصدت منى خليفة عبيد الحمودي المركز الأول في فئة القصة القصيرة عن عملها 'مزاد الظلال'، تلتها فاطمة إبراهيم محمد العامري في المركز الثاني عن قصة '1 من 8 مليار'، ثم فاطمة محمد عبيد المراشدة في المركز الثالث عن قصة 'سادن الحرف الأخير'. أما في فئة المجموعة القصصية، فقد نال محمد يوسف زينل حسن المركز الأول عن مجموعته 'طائفة المنبوذين'، وجاءت جواهر سعيد محمد اليماحي في المركز الثاني عن 'أصداء الظلال والضوء'، بينما تقاسم المركز الثالث أسماء عيلان محمد الهاملي عن 'شواطئ القمر' وطالب غلوم طالب علي عن 'ظل الغافة'.

كما لم يغفل الحفل تكريم المتميزين الذين نالوا التنويه، ومنهم آمنة علي الشحي ومحمد المرزوقي وصالحة المنصوري وسلطان بن دافون في فئة القصة القصيرة، وغاية فريد الهرمودي في فئة المجموعة القصصية، ليؤكد هذا التكريم الشامل أن الإبداع الإماراتي في حالة تطور مستمر وتجدد دائم





