وافق اتحاد لاعبي التنس المحترفين على خطة "وان فيجن" لرفع العوائد السنوية لأكثر من 350 مليون دولار بحلول 2028، مع ضمان دخل ثابت للمصنفين عالمياً وإلغاء شروط المشاركة القاسية.

وافق اتحاد لاعبي التنس المحترفين ، الجهة المنظمة لبطولات الرجال، رسمياً خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي، على حزمة إصلاحات مالية جذرية تهدف إلى زيادة إجمالي العوائد المالية للاعبين المحترفين لتتجاوز عتبة 350 مليون دولار سنوياً بدءاً من موسم عام 2028. تأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من خطة استراتيجية شاملة تحمل اسم " وان فيجن"، والتي تسعى إلى إعادة هيكلة نظام توزيع المكافآت المالية وتعزيز الاستقرار المالي للفئة الأكبر من اللاعبين المنتسبين للرعاية المحترفة.

تفاصيل خطة وان فيجن المالية والمكافآت

تهدف الخطة الاستراتيجية المعروفة باسم "وان فيجن" إلى ضمان حد أدنى من الدخل السنوي للاعبين المصنفين ضمن المئة الأوائل عالمياً، حيث سيحصل هؤلاء النخبة على دخل لا يقل عن 1.1 مليون دولار اعتباراً من عام 2028. كما توسع المبادرة نطاق الدعم المالي لتشمل لاعبي التصنيف بين المركز 175 والأول، الذين سيضمنون لهم راتباً سنوياً لا يقل عن 450 ألف دولار، بينما سيحصل اللاعبون المصنفون بين المركز 250 والأول على حصة سنوية قدرها 250 ألف دولار.

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لتمويل هذه التحولات الكبيرة، يعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين عن استثمار مركزي ضخم يتجاوز 100 مليون دولار، موزعاً عبر آليات متعددة لضمان استدامة الدعم. ويتضمن هذا الميزانية صندوق مكافآت بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص 25 مليون دولار أخرى لمكافآت خاصة بالتصنيف الختامي للموسم، مع تخصيص 26 مليون دولار لبرامج التقاعد والدعم الاجتماعي للاعبين المتقاعدين من الساحة التنافسية.

تغييرات جذرية في نظام المكافآت والتصنيف

تشمل التعديلات الهيكلية الجديدة إلغاء الشرط القديم الذي كان يلزم اللاعبين بالمشاركة في خمس بطولات على الأقل للحصول على حصة من صناديق المكافآت، مما يتيح الآن لأي لاعب الاستفادة من هذه الأموال اعتباراً من مشاركته في أول بطولة رسمية يدخلها. كما سترتفع قيمة صندوق المكافآت إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 50 مليون دولار، مع منح اللاعبين المصنفين ضمن الثلاثين الأوائل في العالم أحقية الحصول على مكافآت مالية إضافية في جميع بطولات الأساتذة الإلزامية من فئة الألف نقطة.

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وعند دمج الجوائز المالية الضخمة المقدمة في البطولات الأربع الكبرى مع المبالغ المخصصة من ميزانية اتحاد لاعبي التنس المحترفين، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عوائد اللاعبين نصف مليار دولار سنوياً، مما يمثل قفزة نوعية في القيمة السوقية للرياضة المحترفة. هذا التغيير يضمن تدفقات مالية أكثر انتظاماً وشفافية، ويعزز من القدرة التنافسية للاعبين على مدار الموسم بالكامل.

مستجدات منافسات الزوجي والجدول الزمني

فيما يتعلق بمنافسات الزوجي، أرجأ اتحاد لاعبي التنس المحترفين اتخاذ قرار نهائي بشأن مقترحات تعديل هيكلية هذه المسابقات إلى وقت لاحق من العام الجاري، مع توقعات بصدور القرار النهائي قبل نهاية عام 2026. وأفادت تقارير من وكالة رويترز بأن المقترحات المطروحة حالياً تشمل تقليص عدد الفرق المشاركة في القرعة الرئيسية لمنافسات الزوجي، وإعادة توزيع جزء من الجوائز المالية لصالح جوائز التصفيات ومكافآت الأدوار المبكرة في منافسات الفردي.

ومن المنتظر الإعلان رسمياً مطلع العام المقبل عن الجدول الزمني لموسم 2028، والذي سيتضمن أسابيع مخصصة لفئات البطولات المختلفة، وذلك ضمن مساعي الاتحاد لتنظيم روزنامة المنافسات بشكل أكثر كفاءة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن أفضل بين كثافة المواعيد التنافسية واستقرار اللاعبين، مع الحفاظ على الجاذبية التجارية والرياضية لبطولات السلسلة المحترفة.