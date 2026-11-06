ابتكار فحص دم جديد للكشف عن أمراض الكبد المزمنة بدقة عالية

كشفت نتائج مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد عن دقة فحص دم تجريبي جديد يشبه التصوير بالرنين المغناطيسي في تشخيص أمراض الكبد الدهنية المرتبطة بالخلل الأيضي.

كشف باحثون خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد الذي عقد في مدينة دنفر، أمس، عن تطورات طبية كبيرة تتعلق بتشخيص أمراض الكبد المزمنة، حيث أظهروا فعالية فحص دم تجريبي حديث قادر على تحديد مدى تقدم المرض بدقة متناهية. يأتي هذا الإعلان كخطوة جوهرية نحو تبسيط العمليات التشخيصية المعقدة التي كانت تتطلب في السابق إجراءات باضعة أو معدات تصوير متطورة، مما يفتح آفاقاً جديدة للرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

دقة الفحص التجريبي الجديد مقارنة بالبدائل

يُعرف الاختبار الجديد باسم "ليكويد ترانسفورمر"، وهو منتج من تطوير شركة "هيبتا، بيولوجيا"، ويعمل من خلال تحليل الحمض النووي في مجرى الدم لاستخلاص معلومات دقيقة عن حالة الكبد. وقد أظهرت النتائج المستخلصة من عينات الدم التي جُمعت بشكل دوري تطابقاً مذهلاً مع نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي يُعتبر حالياً المعيار الذهبي وغير الجراحي الأكثر دقة في تقييم أمراض الكبد.

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وبحسب العروض التقديمية الستة المنفصلة التي قدمت خلال المؤتمر، يتمتع فحص "ليكويد ترانسفورمر" بدقة تقترب من دقة التصوير بالرنين المغناطيسي، متفوقاً بشكل واضح على البدائل الحالية الأخرى المتاحة في السوق. تشمل هذه البدائل طريقة الموجات فوق الصوتية التقليدية، بالإضافة إلى فحص دم آخر يُعرف باسم اختبار تليف الكبد المعزز، والذي يعاني من قيود معينة في قدرته على تحديد مراحل تطور المرض بدقة كافية.

التعاون العلمي والأدوية المعتمدة حديثاً

أكد الدكتور روهيت لومبا، المستشار الطبي والعلمي الرئيسي لشركة "هيبتا، بيولوجيا" وأستاذ في جامعة كاليفورنيا سان دييجو، أن التصوير بالرنين المغناطيسي كان لسنوات طويلة المرجع الأساسي في الأبحاث السريرية. وقد تعاون فريق البحث مع شركة "هيبتا، بيولوجيا" وشركة "مادريجال للأدوية" لدراسة فعالية هذا الاختبار الجديد، خاصة في ظل توفر عقار "ريزدفررا" من "مادريجال".

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يُعد عقار "ريزدفررا" أول علاج دوائي معتمد رسمياً لمرض التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، مما يجعل وجود أداة تشخيصية دقيقة ضرورياً لتحديد المرضى المؤهلين للحصول على هذا العلاج المحدد. وقد أثبت الاختبار قدرته على تحديد مراحل تلف الكبد بدقة عالية، مما يساهم بشكل مباشر في توجيه القرارات العلاجية وتحسين نتائج المرضى على المدى الطويل.

تمييز أنواع أمراض الكبد وتأثيرات الأدوية

تمكنت تقنية "ليكويد ترانسفورمر" في تجارب أخرى من التمييز بدقة بين الأشكال الثلاثة الرئيسية لمرض الكبد الدهني، وهي مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي، ومرض الكبد المرتبط بالكحولي، بالإضافة إلى الحالات التي تجمع بين الاضطرابين. وهذا القدرة على التفرقة تعد إنجازاً علمياً كبيراً، نظراً لتشابه الأعراض السريرية بين هذه الحالات في مراحلها المبكرة.

كما أظهر الاختبار حساسية عالية للكشف عن التغيرات الجزيئية التي تطرأ على الكبد لدى المرضى الذين يتلقون علاجات مثل عقار "سيماجلوتيد" من فئة جي.إل.بي-1. ومن الجدير بالذكر أن عقار "سيماجلوتيد"، الذي تسوقه شركة "نوفو نورديسك" تحت الاسمين التجاريين "ويجوفي" لفقدان الوزن و"أوزمبيك" لعلاج السكري، قدم فوائد مثبتة للكبد.

على الرغم من أن الولايات المتحدة وافقت على استخدام هذا العقار لعلاج التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، إلا أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت تأثيراته الإيجابية على الكبد مستقلة عن عملية فقدان الوزن أم لا. وبشكل عام، يصف الدكتور لومبا وجود فحص دم يقترب من دقة التصوير بالرنين المغناطيسي ويتفوق على البدائل الأخرى خطوة حقيقية إلى الأمام، حيث تلبي حاجة ماسة لم تُلبَ بعد، نظراً لسهولة الوصول إلى فحوص الدم وتوافرها على نطاق واسع.