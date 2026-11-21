استعراض لأبرز الأجهزة الطبية القابلة للارتداء والعلاجات المستدامة في معرض حلول دبي للمستقبل 2026، بما في ذلك أنظمة تبريد العمال وأجهزة السيطرة على النزيف.

كشفت مجموعة من المشاريع البحثية المشاركة في معرض "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" خلال أسبوع دبي للمستقبل 2026، عن تقنيات طبية متطورة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والسلامة. وتركز هذه الابتكارات على إعادة تصميم الرعاية الصحية لتصبح أكثر دقة ومرونة، مستهدفةً مجالات تتراوح بين حماية العمال في البيئات القاسية وإنقاذ المصابين في حالات الطوارئ الحرجة.

حماية العمال من الإجهاد الحراري عبر التكنولوجيا القابلة للارتداء

يقدم مشروع "ميكسار فيبور" (Mexar Vapor) الذي طوره باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية حلاً مبتكراً لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. ويعمل الجهاز كعنصر تبريد نشط يُرتدى حول الرقبة لخفض درجة حرارة الجلد وتقليل الأضرار الناتجة عن الحرارة أثناء ممارسة الأعمال الشاقة.

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يضم النظام تقنية مراقبة متقدمة توفر تنبيهات فورية حول مستويات التعرض للحرارة، مما يتيح لجهات العمل متابعة سلامة العاملين في الوقت الحقيقي. وقد خضع الابتكار للاختبار مع عمال إنشاءات يعملون في ظروف حارة ورطبة، وأظهر نتائج واعدة في الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الإنتاجية.

علاجات مستدامة للسرطان وعلاج هرمونات سن اليأس

يسعى مشروع "غرين ليبيدز" (Green Lipids) المطور من قبل جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا إلى خفض تكلفة إنتاج اللقاحات والأدوية الجينية. يعتمد البحث على تحويل سائل قشور الكاجو، وهو منتج ثانوي زراعي يُهدر عادةً، إلى دهون حيوية قابلة للتأين تستخدم في أنظمة الجسيمات النانوية لنقل الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) إلى الخلايا.

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أظهرت التجارب المخبرية أن المادة المستخرجة تمتلك فعالية مشابهة للبدائل التجارية الحالية. ويسهم هذا النهج في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتوسيع الوصول إلى العلاجات المتقدمة في الدول النامية. وفي مجال صحة المرأة، يوفر مشروع "مينوباتش" (MenoPatch) من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين لصقة حيوية قابلة للتحلل تُستخدم أسبوعياً لتوفير جرعات مخصصة من الهرمونات عبر خزان هلامي دقيق.

أجهزة طوارئ للسيطرة السريعة على النزيف وأداء الأمهات

طور باحثون من جامعة توركو في فنلندا مشروع "ستاسيس" (STASYS)، وهو نظام ضغط آلي للسيطرة السريعة والآمنة على النزيف الحاد في الأطراف. يلف الجهاز حول الذراع أو الساق المصابة ويطبق ضغطاً دائرياً قابلاً للتعديل مع نظام مدمج لمراقبة الضغط وتنظيمه بصورة مستمرة.

تم تصميم الوحدة بحيث تحتوي على جزء مخصص للتلامس مع الجرح يمكن استبداله لأسباب صحية، بينما تكون وحدة التحكم قابلة لإعادة الاستخدام. يسهل النظام إجراءات الإسعاف الميداني مما يسمح لفرق الاستجابة أو المدنيين المدربين بالتحكم فيه. وفي مجال رعاية الأمهات، يقدم مشروع "أونا" (ONA) من جامعة إسطنبول بيلغي في تركيا نظاماً قابلاً للتخصيص للرضاعة الطبيعية يجمع بين وسائد حرارية وقطعة قابلة للارتداء.

يتيح النظام للأمهات التحكم بدرجات الدعم والراحة حسب الاحتياجات اليومية، مما يعالج مشكلات مثل الألم العضلي والشعور بالامتلاء. تعكس هذه المشاريع مجتمعة رؤية موحدة لجعل الرعاية الصحية أكثر تكيفاً مع الاحتياجات الفردية للإنسان، من خلال دمج التقنيات الحيوية والتصميم الهندسي في حلول عملية ومستدامة.