إي اف چي هيرميس تدبر طرح دي أي بي هولدينغ بقيمة 1.94 مليار درهم في سوق دبي المالي

أعلنت إي اف چي هيرميس عن نجاحها في إدارة الطرح العام الأولي لشركة دي أي بي هولدينغ بقيمة 1.94 مليار درهم، محققةً رقماً قياسياً لعام 2026 في سوق دبي المالي.

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس ، يوم الأربعاء، عن إنجاز دور مدير الطرح المشترك في عملية الطرح العام الأولي لشركة دي أي بي هولدينغ ش.م.ع (DIP Holding PLC)، والبالغة قيمتها الإجمالية 1.94 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 529 مليون دولار أمريكي. يُعد هذا الحدث التاريخي أول طرح عام أولي يتم تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة و سوق دبي المالي خلال عام 2026، مما يضع علامة فارقة في خريطة الأسواق المالية الإقليمية.

وبحسب البيانات الرسمية التي تم الإفصاح عنها عقب إتمام عملية الاكتتاب المخصصة للمستثمرين المؤسسيين، تم تحديد سعر السهم النهائي عند 1.12 درهم إماراتي. وقد شمل الطرح بيع 1,735,243,300 سهمًا عادياً قائماً، وهو ما يمثل نسبة 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة دي أي بي هولدينغ، حيث قامت شركة دبي للاستثمار ش.م.ع ببيع حصتها بصفتها المساهم البائع الرئيسي في هذه الصفقة الضخمة.

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تفاصيل الملكية وقيمة السوق الضمنية للشركة

بناءً على السعر المحدد للطرح، بلغت القيمة السوقية الضمنية لشركة دي أي بي هولدينغ 9.7 مليارات درهم إماراتي، وهو مبلغ يقارب 2.64 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة الكبيرة في الأصول والهيكل المالي للشركة الجديدة. ستحتفظ الشركة الأم، وهي شركة دبي للاستثمار ش.م.ع، بحصة أغلبية كبيرة تبلغ نسبتها 80% في أسهم دي أي بي هولدينغ بعد اكتمال عملية الطرح، لضمان استمرار السيطرة الاستراتيجية على المشروع.

تتمتع دي أي بي هولدينغ بنسبة ملكية كاملة تبلغ 100% في شركة مجمع دبي للاستثمار التطويرية ش.ذ.م.م (DIPDC)، والتي تعمل ككيان تشغيلي رئيسي لمشروع مجمع دبي للاستثمار. يمتد هذا المشروع الضخم على مساحة شاسعة تقدر بـ 23 مليون متر مربع، ويعتمد على مفهوم مبتكر يصفه الخبراء بأنه "مدينة داخل مدينة"، ويقع في موقع استراتيجي حيوي في الممر الجنوبي لدبي، محدداً بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.

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الأداء التشغيلي ومؤشرات الإشغال المرتفعة

يُظهر مجمع دبي للاستثمار أداءً تشغيلياً قوياً يستوعب نحو 1000 مستأجر مختلف، مع وجود أكثر من 5700 عقد إيجار فرعي نشط، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 150 ألف مقيم داخل نطاق المشروع. سجلت العقود الخاصة بإيجار الأراضي نسبة إشغال مرتفعة جداً بلغت 99.9% حتى تاريخ 30 يونيو 2026، مما يؤكد جاذبية الموقع وقوة الطلب عليه في السوق العقاري والتجاري.

وتأتي هذه الأرقام الرقمية القوية كنتيجة طبيعية للتركيز على تطوير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية، مما يجعل المجمع وجهة رئيسية للنشاط الاقتصادي في المنطقة الجنوبية من دبي، ويرسخ مكانة دي أي بي هولدينغ كواحدة من أهم الكيانات العقارية في البلاد.

تعليقات القيادات ودور إي اف چي هيرميس في النجاح

أكد كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن الفريق يعتز بالتعاون الوثيق مع شركة دي أي بي هولدينغ لإنجاح هذا الطرح العام الأولي. وأشار إلى أن الشبكات الواسعة للشركة من المستثمرين المحليين والدوليين لعبت دوراً محورياً في الربط بين كيان إقليمي قوي ورؤوس الأموال العالمية، مما ساهم في تعزيز سجل الشركة المتميز في تنفيذ طروحات بارزة ومبتكرة في المنطقة.

من جانبه، أوضح كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال في نفس القطاع، أن التعاون مع شركة دبي للاستثمار لإدراج دي أي بي هولدينغ يعكس الانضباط والدقة العالية في عملية الاكتتاب. وتم تحديد السعر من خلال عملية اكتتاب تنافسية شارك فيها المستثمرون المحترفون والمؤسسات الذين حصلوا على 92% من الطرح، إلى جانب تخصيص شرائح أخرى للمستثمرين الأفراد والموظفين والمساهمين المؤهلين بشركة دبي للاستثمار ش.م.ع.

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التأثير على السوق ومستقبل الطروحات المقبلة

يعتبر هذا الإدراج مرجعاً قيماً للشركات التي تدرس الدخول إلى أسواق رأس المال بالمنطقة، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية، نظراً لنجاحه كأول طرح عام أولي في الدولة لهذا العام. ويأتي هذا النجاح استكمالاً للتنفيذ الناجح لإي اف چي هيرميس لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، مما يرسخ الصدارة المطلقة للشركة في أسواق رأس المال ودورها المحوري في تنشيط حركة التداول.

إلى جانب الإدراج الحديث لشركة إم إن تي - حالاً وطروحات ترولي وجورميه في وقت سابق من هذا العام، ومع وجود طروحات جديدة قيد الإعداد للتنفيذ قبل نهاية العام وفي مطلع عام 2027، تواصل إي اف چي هيرميس إثبات قدرتها على قيادة كبرى الشركات إلى السوق وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية بنجاح مستمر.