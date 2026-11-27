إيه سي ميلان ودبي للثقافة يطلقان لوحة فنية لعبدالله لطفي تحتفي بالعلاقة بين النادي والإمارات، بمشاركة 2.9 مليون مشجع محلي.

يحتفي نادي إيه سي ميلان الإيطالي وهيئة الثقافة والفنون في دبي المعروفة ب دبي للثقافة ، بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتوحيد دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا الاحتفال من خلال عرض عمل فني جديد من إبداع الفنان الإماراتي عبدالله لطفي ، والذي يجسد بعمق الروابط الثقافية التي تربط بين أعرق أندية كرة القدم في العالم والإمارات. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التواصل مع جماهير النادي في المنطقة، مؤكدًا على دور الإبداع في فتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية.

محتوى اللوحة وتفاصيلها الفنية

استلهم الفنان عبدالله لطفي فكرة هذا العمل الفني من قيم الانتماء والولاء، ليجمع بين مشاهد لعائلات إماراتية وملاعب كرة القدم والبيوت التقليدية. تظهر اللوحة عناصر معمارية مثل البراجيل وملامح المشهد العمراني الحديث، مما يعكس مسيرة تطور الدولة وارتباطها بجذورها الأصيلة. تتوزع في ثنايا اللوحة لمسات من اللون الأحمر تتناغم مع الخطوط السوداء التي تميز أسلوب لطفي، وهي إشارة مباشرة إلى الألوان التي يشتهر بها إيه سي ميلان.

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أبعاد الدمج الاجتماعي والشراكة

يُعدّ عبدالله لطفي، وهو من أصحاب الهمم، من الفنانين البارزين الذين يسهمون في ترسيخ قيم الدمج والشمولية في المجتمع. يتزامن إطلاق هذا العمل الفني مع اقتراب اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام. يعكس هذا التوقيت الالتزام المشترك لنادي إيه سي ميلان ودولة الإمارات ببناء بيئة دامجة ومتاحة أمام الجميع، مما يسهم في تعزيز التقارب بين أفراد المجتمع من مختلف الخلفيات.

النمو الجماهيري وقاعدة المشجعين

يتميز إيه سي ميلان بأنه النادي الأكثر متابعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تصل قاعدة جماهيره إلى 54 مليون مشجع عالميًا. داخل دولة الإمارات، يمتلك النادي قاعدة جماهيرية ضخمة تصل إلى 2.9 مليون مشجع، وهو رقم يزيد على ربع سكان الدولة. يعمل النادي على جمع مشجعيه على اختلاف خلفياتهم الثقافية حول شغفهم بكرة القدم، مما يعزز الانتماء إلى هذا النادي الإيطالي العريق.

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توسيع التعاون عبر كازا ميلان دبي

منذ افتتاح كازا ميلان دبي عام 2023، عمل النادي على توسيع نطاق تعاونه مع المؤسسات والمبدعين المحليين في الدولة. شمل هذا التعاون المخرجة السينمائية نايلة الخاجة، والفنان كريم غرافي، والفنانة فاطمة الكعبي، كجزء من استراتيجية موسعة لاستقطاب المواهب. يمثل نشر العمل الفني عبر المنصات الرقمية للنادي امتدادًا طبيعيًا لهذه الجهود السابقة، بما يتيح للمبدعين الإماراتيين الوصول إلى قاعدة جماهيرية عالمية أوسع.

آفاق مستقبلية للتواصل الثقافي

يؤكد هذا المشروع المشترك على حرص إيه سي ميلان على ترسيخ روح التعاون والتفاهم بين الثقافات المختلفة في المنطقة. من خلال استضافة وإبراز إبداعات فنانين محليين مثل عبدالله لطفي، تفتح دبي للثقافة نافذة عالمية أمام الجمهور لتقدير التنوع الثقافي للدولة. يستمر هذا النهج في سد الفجوة بين التراث الإماراتي الغني والفضاء الرياضي العالمي، مما يخلق إرثًا مشتركًا يجمع بين الهوية المحلية والعالمية.