إعلان الشراكة بين إينوك وسكاي واردز طيران الإمارات لتمكين الأعضاء من كسب أميال على مشتقات الوقود والتسوق والخدمات اليومية.

في خطوة استراتيجية واسعة النطاق، أعلنت مجموعة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" وشركة " سكاي واردز طيران الإمارات" عن إبرام اتفاقية شراكة شاملة تتيح لأعضاء برنامج الولاء اكتساب أميال سفر مخصصة مقابل إنفاقهم اليومي في مختلف قطاعات الحياة.

تفاصيل الشراكة وآلية عملها

تتضمن هذه المبادرة الجديدة التي حظيت بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى لطيران الإمارات، شبكة واسعة من المنافذ التجارية والخدماتية.

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يمكن للأعضاء كسب ميل واحد مقابل كل 10 دراهم يتم إنفاقها على مشتريات الوقود المؤهلة في محطات "إينوك" للخدمات.

كما تتيح الشراكة الحصول على ميل واحد مقابل كل 5 دراهم تُنفق على المشتريات المؤهلة في متاجر "زووم" المشاركة، والتي تضم 215 متجراً منتشرة في أنحاء الدولة بما في ذلك الفروع الموجودة في محطات مترو دبي.

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إضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء جمع أميال مقابل خدمات السيارات في مراكز "أوتو برو" الـ 54 ومرافق غسيل السيارات في مرافق "برو ووش" الـ 49، حيث يحصل كل مستفيد على ميل واحد مقابل كل 5 دراهم يُنفق في هذه الخدمات المتخصصة.

توسيع نطاق الفوائد والتجارب الحصرية

يهدف برنامج "سكاي واردز" من خلال هذا الاتفاق إلى تحويل الإنفاق اليومي الروتيني إلى فرص استثمارية في مجال السفر والترفيه.

تسمح الأميال المتراكمة للأعضاء بتحويل مشترياتهم المعتادة، بما فيها تعبئة الوقود وشراء القهوة، إلى تجارب سفر استثنائية.

يمكن استبدال هذه الأميال بمكافآت السفر على رحلات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" وشركات الطيران الشريكة الأخرى.

وتشمل الخيارات المتاحة أيضاً ترقية درجات السفر وحجز الإقامات الفندقية وإجراء مشتريات من قطاع التجزئة والاستمتاع بمجموعة من التجارب الحصرية المخصصة لأعضاء البرنامج.

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آراء كبار المسؤولين ورؤية الطرفين

وصف الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول "سكاي واردز طيران الإمارات"، الشراكة بأنها إضافة مهمة للبرنامج تهدف لابتكار وسائل تجعل الحياة اليومية للأعضاء أكثر تميزاً ومكافأة.

من جانبه، أكد معالي سعيد محمد أحمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إينوك"، أن الارتقاء بتجربة المتعاملين في مختلف مراحل التعامل مع المجموعة يمثل أولوية أساسية.

وأوضح علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتجزئة في مجموعة إينوك، أن الشراكة تتيح تحويل المشتريات اليومية إلى تجارب ذات قيمة مضافة عالية للعملاء.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توسع شبكة شركاء "سكاي واردز" في قطاعات السفر وأسلوب الحياة لتعزيز خيارات اكتساب الأميال واستبدالها داخل الدولة وخارجها.