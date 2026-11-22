الفنانة التشكيلية إيمان عبد القادر تقدم مجموعة "ذاكرة أحفورية من بلادي" في معرض فنون العالم دبي، مستلهمة التراث والهوية الوطنية من أتربة ومواقع إماراتية.

أبصرت مجموعة فنية جديدة تحمل عنوان "ذاكرة أحفورية من بلادي - إرث وأثر" النور في دبي، حيث شاركت فيها الفنانة التشكيلية الدكتورة إيمان عبد القادر ، لتقدم رؤية معاصرة تستلهم عمق التراث الإماراتي والهوية الوطنية. تم عرض هذه المجموعة ضمن فعاليات معرض " فنون العالم دبي"، الذي يعد منبراً مهماً للإبداع الفني، وقد استهدفت الأعمال إعادة قراءة ذاكرة المكان بأسلوب إبداعي يجمع بين الأصالة التاريخية ومقولات الحداثة الفنية.

الاستلهام من مقولة الشيخ زايد التأسيسية

استندت الفنانة التشكيلية الدكتورة إيمان عبد القادر في صياغة رؤيتها الفنية ومضمون أعمالها، إلى مقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن: "من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل". وقد اعتبرت هذه المقولة المنطلق الفكري الأساسي لتجربتها، حيث سعت من خلالها إلى توثيق التراث الإماراتي بصرياً، وإعادة تقديم رموزه التراثية والوطنية بلغة الفن المعاصر، مما يعكس استمرارية الهوية وقدرتها على الجمع بين الموروث الحضاري ومنجزات العصر.

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فنيات الأرض وأتربة الوطن في التشكيل

تميزت الأعمال المعروضة في المعرض باستخدام أتربة تم جمعها من مناطق مختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استغلت الفنانة تنوع ألوان هذه التربة وخصائصها الطبيعية في أعمالها التشكيلية والتلوين. وظفت الدكتورة إيمان عبد القادر الملامس الخشنة والأسطح المتآكلة والنتوءات الجغرافية لإنتاج جداريات تحاكي طبيعة الصحراء وتكوينات الأرض بدقة، بما يعكس الارتباط العميق بين الإنسان الإماراتي ببيئته المحلية وتاريخه العريق، وجعلت من التراب مادة تحمل دلالات رمزية لذاكرة الأرض.

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رموز التراث والهوية في لوحة فنية

جسدت الفنانة في لوحاتها مجموعة واسعة من الرموز التراثية والوطنية، والتي ضمت بين طياتها أشكالاً للدلة العربية والفانوس التقليدي، بالإضافة إلى خريطة الدولة الجغرافية والصخور الصغيرة، مع إدراج عبارات وطنية واضحة. كما أدرجت عناصر مستوحاة من النهضة الصناعية والفكرية، وذلك لتأكيد الاستمرارية التاريخية للهوية الإماراتية، مؤكدة أن مشروع "ذاكرة أحفورية من بلادي - إرث وأثر" يسعى إلى تعزيز الوعي بقيمة التراث وتحويل عناصره إلى تجربة بصرية تدعو المتلقي إلى التأمل.

رسالة فنية للجمهور الدولي والحاضر

أوضحت الدكتورة إيمان عبد القادر أن الأحفورة في أعمالها الفنية تجسد الماضي بجذوره، والحاضر بانتمائه، والمستقبل بآفاقه المتجددة، مما يجعلها شاهداً على الذاكرة الممتدة عبر الزمن. وأكدت أن مشاركتها في معرض "فنون العالم دبي" تشكل فرصة استراتيجية لتقديم الهوية الإماراتية برؤية فنية معاصرة أمام جمهور دولي، مشددة على أن التراث الإماراتي ليس مجرد ماضٍ نتذكره، بل هو إرث حي يتجدد عبر الأجيال، ولعب دور في حفظ الذاكرة الوطنية ونقل أصالتها للأجيال القادمة.