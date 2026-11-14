إيلون ماسك يطالب بإعادة جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لإنفيديا

إيلون ماسك يدعم عريضة لإعادة جنسن هوانغ لإنفيديا amid controversy over resignation following allegations involving intelligence ties.

أكد الملياردير إيلون ماسك ، المدير التنفيذي لشركتي تسلا و سبيس إكس ، انضمامه رسمياً إلى الحملة المطالبة بإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة للأشباه الموصلات. جاء هذا الدعم المباشر عقب الأزمة الكبيرة التي هزت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد الاستقالة المفاجئة لـهوانغ يوم الخميس الماضي.

أزمة الاستقالة وسببها المثير للجدل

اندلعت هذه الأزمة إثر إعلان جنسن هوانغ عن علاقة عاطفية مع امرأة، وهو ما أثار شبهات لدى جهات استخباراتية أمريكية تربطها صلات محتملة بالصين. وقد أكدت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التفاصيل كانت المحرك الأساسي وراء القرار المؤقت لقيادة الشركة، مما وضع قطاع الرقائق الإلكترونية في مركز عاصفة إعلامية وسياسية.

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أوضح التقرير أن هوانغ قدم استقالته بعد إقراره بعلاقته الشخصية، وهو الحدث الذي دفع العديد من قادة القطاع إلى التحرك السريع لحماية استقرار الشركة وقيادتها الاستراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.

دعم ماسك عبر منصة إكس وعريضة عامة

نشر إيلون ماسك يوم الجمعة عبر حسابه على منصة إكس، والذي يتابعه أكثر من 240 مليون شخص، منشوراً يعلن فيه عن توقيعه على عريضة تطالب بعودة هوانغ إلى القيادة. أكد ماسك في منشوره وجود تحرك واسع النطاق لإعادة جنسن هوانغ، مشيراً إلى أنه يوقع على هذه العريضة بدافع الالتزام.

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ذهب ماسك إلى أبعد من ذلك في تفاعله مع المتابعين، حيث رد على اقتراح بتوظيفه لدى شركاته قائلاً إن ذلك سيكون شرفاً له، مما يعكس مستوى الدعم الشخصي والاحترافي الممنوح لـجنسن هوانغ في هذه اللحظة الحرجة.

يذكر أن الموقع الإلكتروني standwithjensen.com يضم قائمة بمئات التواقيع من نخبة رجال المال وأباطرة التكنولوجيا في وادي السيليكون. تعبر هذه التواقيع عن قلق عميق من أن يكون هوانغ قد أُجبر على التنحي دون اتباع إجراءات قانونية وتنظيمية عادلة وذات مغزى.

موقف الموظفين والضغوط السياسية الخارجية

على الصعيد الداخلي، ذكرت مجلة وايرد أن دعوة مماثلة لعودة هوانغ انتشرت بين موظفي إنفيديا، حيث حصدت أكثر من 1600 تعليق أبدت أغلبيتها العظمى تأييداً قوياً لعودته إلى رأس الهرم الإداري، مما يعكس حالة استنفار غير مسبوقة داخل الشركة نفسها.

امتدت التداعيات لتشمل المستويات السياسية العليا في الولايات المتحدة، حيث حظي جنسن هوانغ بدعم علني وصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي هذا الدعم بعد أشهر قليلة من اجتماع جمع بينهما في البيت الأبيض خلال شهر سبتمبر الماضي.

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حضر ذلك الاجتماع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وإيلون ماسك وعدد من كبار التنفيذيين، مما يشير إلى الترابط الوثيق بين القطاع التقني والسياسي. يضع هذا الدعم مجلس إدارة إنفيديا أمام ضغوط هائلة لإعادة النظر في رحيل أحد أبرز مهندسي ثورة الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث.