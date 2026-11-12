إيلون ماسك يوافق على تولي قيادة إنفيديا بدلاً من جنسن هوانغ

إيلون ماسك يعلن استعداداً لتعويض جنسن هوانغ في إنفيديا وسط تداعيات تقارير عن علاقته خارج نطاق الزواج وتداول أسماء مرشحين للقيادة.

أعلن إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و سبيس إكس ، عن استعداده القوي للانضمام إلى صفوف إدارة شركة إنفيديا خلفاً ل جنسن هوانغ ، في خطوة جاءت استجابة لتقرير إعلامي يبرز أزمة داخلية تشهدها الشركة العملاقة في مجال رقائق الحوسبة. جاءت هذه التصريحات مباشرة بعد انتشار أنباء تفيد بأن مجلس إدارة إنفيديا يستعد لاتخاذ إجراءات جذرية بشأن مستقبل المؤسس المشارك والمدير التنفيذي المخضرم.

تفجرت هذه التسمية بعد أن حث أحد المستخدمين إيلون ماسك على منصة إكس على تعيين رئيس شركة إنفيديا، وسط حالة من الغموض وعدم اليقين التي تحيط بالمسار المهني لجنسن هوانغ. ورداً على هذا الطلب المباشر، لم يتردد الملياردير الأمريكي في الموافقة على الاقتراح، متحدثاً بصراحة عن اعتباره ذلك "شرفاً لي"، مما يعكس رغبته في التدخل في مصير واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم.

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تفاصيل أزمة جنسن هوانغ الداخلية

تأتي هذه التطورات في ظل استعداد مجلس إدارة شركة إنفيديا لعزل جنسن هوانغ رسمياً من منصبه، حيث يواجه رئيس الشركة اتهامات جديدة تتعلق بالخيانة الزوجية. وقد وصل الأمر إلى حد الكشف عن علاقة جنسن هوانغ بامرأة متورطة في اتهامات بالتجسس لصالح الصين، مما زاد من تعقيد الموقف ووضعه تحت المجهر.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمور الداخلية للشركة، أن مجلس الإدارة كان مستعداً لعقد اجتماع عاجل في أقرب وقت يوم الأربعاء لتحديد المصير النهائي لجنسن هوانغ. هذا الاجتماع يأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الإدارة العليا للشركة نتيجة الفضائح التي هزت ثقة المستثمرين.

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ووفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، كان جنسن هوانغ متورطاً أيضاً في علاقة غرامية ثانية خارج نطاق الزواج، شملت إحدى مرؤوساته المباشرين. وأكدت الصحيفة أن هناك أدلة مصورة تثبت أن المدير التنفيذي البالغ من العمر 63 عاماً كان يبدي مشاعر عاطفية واضحة تجاه كيمبرلي باول، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة إنفيديا، مما يعزز الدلائل على وجود تجاوزات سلوكية خطيرة.

الآثار المترتبة على سوق الرقائق

تتجه الأنظار الآن بقوة نحو الأسماء التي يمكن أن تتولى قيادة شركة إنفيديا في حال مغادرة جنسن هوانغ منصبه، نظراً لأهمية الشركة كلاعب رئيسي في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تعتبر إنفيديا واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من حيث القيمة السوقية والتأثير التقني، مما يجعل انتقال القيادة عملية حاسمة.

ورداً على هذه التوقعات، نشر موقع TechCrunch تقريراً مطولاً طرح فيه مجموعة من الأسماء المحتملة لخلافة جنسن هوانغ، وهي شخصيات بارزة تمتلك خبرات واسعة في إدارة شركات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات على مستوى عالمي. وقد ركز التقرير على ثلاث شخصيات رئيسية تتمتع بسمعة قوية وكفاءة عالية في هذا المجال الصاعد.

وتشمل القائمة المطروحة ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وإريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، وليب-بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل. وتؤكد هذه الأسماء على عمق الأزمة وخطورة الموقف، حيث أن كل من هؤلاء الشخصيات يقود شركة منافسة أو لها تاريخ طويل مع قطاع التكنولوجيا العالمي.

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من الجدير بالذكر أن هذه الأسماء المذكورة في التقرير تأتي في إطار قائمة تكهنات بناءً على المؤهلات والخبرات اللازمة لتولي قيادة إنفيديا، وليس باعتبارها ترشيحات رسمية من مجلس إدارة الشركة في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن استمرار الجدل حول مستقبل جنسن هوانغ قد يدفع الإدارة للبحث عن حلول جذرية لضمان استمرارية النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي المتسارع.