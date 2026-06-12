إيلون ماسك يصبح أول شخص في العالم يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار

وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي»، أصبح إيلون ماسك أول شخص في العالم يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار. وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ⁠ويلث: «ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل إليه ثروة ماسك». ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حاليا في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. وبإضافة استثماراته في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة، بحسب حسابات رويترز المستندة إلى إفصاحات الشركة.

أصبح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك ، أول شخص في العالم يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار. ووفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي»، فإن ماسك أصبح «أول تريليونير» في العالم، مستفيداً مما حققته شركة « سبيس إكس » خلال طرحها العام الأولي.

وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ⁠ويلث: «ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل إليه ثروة ماسك». ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حاليا في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. وبإضافة استثماراته في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة، بحسب حسابات رويترز المستندة إلى إفصاحات الشركة





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إيلون ماسك ثروة تريليون دولار سبيس إكس تسلا أول تريليونير في العالم

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