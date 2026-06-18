إيلون ماسك يدخل نادي التريليونيرات بعد طرح سبيس إكس الأولي

تقرير مفصل يشرح ما يعنيه دخول إيلون ماسك نادي التريليونيرات بعد الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس، مع توضيح حجم الثروة ومقارنات اقتصادية وعقارية وشرائية وقيود السيولة.

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير أن الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس رفع ثروة إيلون ماسك مما جعله يدخل نادي التريليونيرات . الفرق بين القيمة السوقية و السيولة النقدية .

أرقام توضيحية: عد تريليون دولار ورقة بثانية يستغرق 31700 سنة، وتراص الأوراق يعطي برجًا يبلغ ارتفاعه 67866 ميلاً أي أكثر من ربع المسافة إلى القمر وأعلى من محطة الفضاء الدولية. مقارنة اقتصادية: تعادل ثروة تريليون دولار تقريبًا الناتج الاقتصادي السنوي لدول مثل سويسرا (970 مليار دولار) أو هولندا (1.2 تريليون دولار). توزيع على الأسر الأمريكية: إذا وزع تريليون دولار على 128 مليون أسرة لكل أسرة 7800 دولار ولكل فرد 3000 دولار تقريبًا.

عقاريًا: يمكن شراء جميع منازل مدينة شيكاغو مع مئات المليارات المتبقية أو أكثر من 2 مليون منزل في الولايات المتحدة. شرائيًا: يمكن شراء جميع فرق دوري كرة القدم الأمريكية (32 فريقًا) أو شراء شركات كبرى مثل وول مارت أو مزيج من أكبر الشركات الأمريكية مثل جي بي مورغان وكوستكو دفعة واحدة.

في المقارنة مع الميزانية الفدرالية الأمريكية: الإنفاق الفدرالي الأمريكي السنوي 7 تريليونات دولار، تريليون دولار يعادل نحو سبع الميزانية أو نحو شهرين من تشغيل الحكومة الأمريكية أو عامًا كاملًا من الإنفاق الدفاعي الأمريكي تقريبًا. في البنية التحتية: تكلفة المطار الدولي الواحد بين 10-12 مليار دولار، تريليون دولار يكفي لبناء حوالي 100 مطار دولي كبير أو آلاف المشاريع الصغيرة للبنية التحتية.

الثروة ليست نقدية: معظم ثروة ماسك مرتبطة بأسهمه في سبيس إكس وتسلا وليست أموالًا نقدية في الحسابات المصرفية، وقيود الطرح العام تمنعه من بيع كميات كبيرة من الأسهم فورًا، لذا الرقم يعكس القيمة السوقية لأصوله أكثر من السيولة المتاحة. التقلبات612: بعض الخبراء يرون أن الدخول لنادي التريليونيرات لا يغير كثيرًا في حياة ماسك الشخصية لأنه كان أغنى شخص في العالم مسبقًا، واستمرار بقائه فوق تريليون دولار يعتمد على أداء سهم سبيس إكس خلال الفترة المقبلة، حيث قد تعزز ارتفاعات السوق ثروته أكثر أو تمحو تقلبات السوق عشرات أو مئات المليارات من قيمتها الورقية





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