إيلون ماسك وسبيس إكس يعلنان عن أكبر تبرع أسهم بقيمة 18.4 مليار دولار لصالح الأطفال الأمريكيين، حيث سيتلقى كل طفل سهمين في الشركة

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وشركة سبيس إكس عن مبادرة ضخمة تهدف إلى مضاعفة التبرع المخصص للأطفال في الولايات المتحدة، عبر منح كل طفل سهمين في شركة استكشاف الفضاء. تقدر القيمة الإجمالية لهذه المبادرة بنحو 18.4 مليار دولار، وفقاً لسعر السهم الحالي، مما يجعلها واحدة من أكبر التبرعات المرتبطة بملكية الأسهم في التاريخ.

تفاصيل آلية التبرع والقيمة المالية

قالت سبيس إكس في بيان صدر يوم الأربعاء، إنها ستقدم سهماً عادياً جديداً من الفئة أ لكل حساب نشط حالياً ضمن برنامج حسابات ترمب. وبموجب التعهد الذي أعلنه إيلون ماسك الشهر الماضي، سيقوم بمنح كل طفل أمريكي سهماً في الشركة بشكل شخصي، مما يعني أن كل طفل سيحصل على سهمين بدلاً من سهم واحد.

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تشير تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى وجود نحو 72 مليون طفل في الولايات المتحدة، وهو ما يرفع إجمالي عدد الأسهم التي ستوزعها المبادرة إلى نحو 144 مليون سهم. وباحتساب السعر الحالي للسهم، تصل القيمة الإجمالية للتبرعات إلى قرابة 18.4 مليار دولار، مما يعكس حجم الضخامة الماليّة غير المسبوقة لهذه الخطوة.

دور غوين شوتويل والملكية الخاصة

في خطوة منفصلة، أعلنت غوين شوتويل، رئيسة سبيس إكس، أنها ستتبرع بأكثر من مليوني سهم إضافي في الشركة، من دون أن يكشف البيان تفاصيل بشأن المستفيدين من هذه الأسهم أو آلية توزيعها. تأتي هذه المبادرة في وقت تستعد فيه سبيس إكس لتعزيز حضورها في قطاع الفضاء، حيث تظل ملكية الشركة الخاصة وتقييمها المرتفع من أبرز مكونات ثروة إيلون ماسك.

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توزيع ثروة إيلون ماسك

وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تبلغ ثروة إيلون ماسك نحو 820 مليار دولار، فيما تقدر قيمة حصته في سبيس إكس بنحو 650 مليار دولار. تشكل حصة سبيس إكس الجزء الأكبر من ثروته، وتتوزع بقية ثروته على حصص في شركات أخرى، من بينها تسلا وبورينغ ونيورالينك، مما يعكس تنوع استثمارات الملياردير الأمريكي عبر قطاعات متعددة.

آلية التوزيع والمطالبات المستقبلية

لا تزال آلية توزيع الأسهم على الأطفال وتفاصيل إدارة ملكيتها بحاجة إلى مزيد من الإيضاح، خصوصاً أن الإعلان ربط المنح بالحسابات النشطة ضمن برنامج حسابات ترامب. لم يقدم الإعلان تفاصيل كاملة عن شروط الاستحقاق أو توقيت إتاحة الأسهم للمستفيدين، مما يترك العديد من الأسئلة مفتوحة حول التنفيذ الفعلي لهذه المبادرة التاريخية.

تُعد هذه المبادرة علامة فارقة في عالم التبرعات الخيرية، حيث تجمع بين القيمة المالية الهائلة والتأثير المباشر على ملايين الأطفال في الولايات المتحدة. يراقب المستثمرون والخبراء عن كثب كيفية إدارة هذه الأسهم المستحقة للأطفال، وكيف ستتفاعل سبيس إكس مع المتطلبات القانونية والإدارية المرتبطة بتوزيع الملكية على فئة واسعة من المواطنين الصغار.