إيقاف مفاوضات تعاقد مورينيو مع ريال مدريد بسبب الأوضاع الانتخابية الحالية - إس ديario الإسباني

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن توقف مفاوضات التعاقد بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وإدارة ريال مدريد بشكل مؤقت، وذلك بسبب الأوضاع الانتخابية الحالية داخل النادي الملكي. المدير التنفيذي للنادي خوسيه أنخيل سانشيز، طلب من وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز تأجيل حسم ملف عودة مورينيو إلى قيادة ريال مدريد، إلى حين انتهاء العملية الانتخابية الجارية داخل أروقة النادي.

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن توقف مفاوضات التعاقد بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وإدارة ريال مدريد بشكل مؤقت، وذلك بسبب الأوضاع الانتخابية الحالية داخل النادي الملكي، والتي تفرض حالة من الترقب قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تخص مستقبل الجهاز الفني.

وبحسب ما ذكره موقع إس دياريو الإسباني، فإن المدير التنفيذي للنادي، خوسيه أنخيل سانشيز، تواصل مع وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، لإبلاغه بتأجيل حسم ملف عودة مورينيو إلى قيادة ريال مدريد، إلى حين انتهاء العملية الانتخابية الجارية داخل أروقة النادي. وأشارت التقارير إلى أن حالة من الدهشة والاستغراب تسود داخل معسكر مورينيو ومينديز، خاصة أن المدرب البرتغالي كان ينتظر الحصول على موقف نهائي من إدارة ريال مدريد خلال الفترة الماضية، إلا أن ظروف حالية دفعت الإدارة إلى طلب المزيد من الوقت والصبر قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما أوضحت المصادر أن مستقبل الصفقة قد يتحدد خلال مدة قصيرة، لا تتجاوز 15 يوماً، في حال عدم ظهور أي مرشحين جدد في الانتخابات، بينما قد تمتد فترة الانتظار إلى ما بين 30 و40 يوماً إذا تقرر إجراء انتخابات كاملة داخل النادي الإسباني





