إير بي إن بي تحظر على المضيفين طلب المهام المنزلية من الضيوف

منصة إير بي إن بي تعلن حظر طلب إنجاز مهام مثل تنظيف الأسرة وإخراج القمامة من الضيوف، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن النزلاء بعد موجة انتقادات واسعة.

أعلنت منصة تأجير العقارات " إير بي إن بي" رسمياً عن سياسة جديدة تمنع المضيفين من مطالبة النزلاء بإنجاز مهام منزلية تتطلب جهداً أو وقتاً طويلاً، مثل نزع الأغطية عن الأسرة، أو التخلص من النفايات، أو غسل الأطباق وإعادتها إلى أماكنها الأصلية. يأتي هذا القرار الصارم استجابة مباشرة للشكاوى المتزايدة من الضيوف الذين وصفوا هذه المتطلبات بأنها مربكة ومرهقة، مما يخل باتفاقية التأجير الأساسية التي كانت تهدف في الأصل إلى تقديم تجربة ضيافة مريحة وبديلاً عن الفنادق التقليدية.

تفاصيل السياسة الجديدة لمنع المهام الشاقة

تهدف الخطوة التي أعلن عنها "إير بي إن بي" الأسبوع الماضي إلى تصحيح المسار الذي انحرفت إليه العديد من العقارات المستأجرة على المنصة، حيث تحولت من مجرد إقامة مؤقتة إلى نظام عمل مزدوج الضغوط. أكدت الشركة أن هذه القواعد كانت تثقل كاهل النزلاء وتحول إجازتهم إلى سلسلة من الواجبات المنزلية التي لا علاقة لها بتجربة السفر، مما أدى إلى تآكل الميزة التنافسية التي ميزت المنصة منذ بدايتها كمثال رائد للاقتصاد التشاركي.

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وكانت المنصة قد اعتمدت في مراحله الأولى على تقديم تجربة أكثر دفئاً وصداقة من الفنادق، allowing للزوار فرصة معايشة نمط حياة المضيف وتجربة الحياة المحلية بعيداً عن المسارات السياحية المعتادة. كان يُنظر إلى هذه التجربة على أنها تميّز للزوار عن عامة السياح الذين يرتادون المنتجعات التقليدية، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف مقتنيات الغرباء في أدراج منازلهم، وهو ما أصبح الآن موضع جدل حاد وسط مجتمع المستخدمين.

ردود الفعل المتباينة بين النزلاء والمضيفين

رحب العديد من الضيوف بالقرار الجديد، ومن بينهم مؤثر مجال التمويل الشخصي "جوش رينكون" الذي يمتلك 4 ملايين متابع على فيسبوك، وقد صرح بأن الجشع الذي بلغته بعض حسابات المضيفين أدى إلى إعادة الفنادق إلى الواجهة عن غير قصد. أوضح "رينكون" أن النزلاء الآن يدفعون مئات الدولارات كرسوم تنظيف فقط، ليكتشفوا أنهم في النهاية قاموا بوظيفة ثانية عند المغادرة، مما يجعل التجربة أقل تكلفة وجهداً مقارنة بالبقاء في فندق يغطي هذه التكاليف.

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في المقابل، ثارت ثائرة مجموعة من المضيفين الذين شعروا بأن هذا القرار يتجاهل جهودهم ويثقل كاهلهم، وقامت إحداهن بتصوير عقارها بعد أن تركه أحد الضيوف تحت تأثير المخدرات في حالة من الفوضى والقذارة، ووعدت بنشر المقطع على فيسبوك وتيك توك كإشارة احتجاجية. عبر بعض المضيفين عن غضبهم الشديد، حيث كتب أحدهم أنه مستعد لترك منصة "إير بي إن بي" تماماً، واصفاً القرار بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير" في علاقة طويلة من التوتر.

أكد "مات بورز"، مؤسس شركة "جوتشا ستايز" لإدارة العقارات المستأجرة لفترات قصيرة على "إير بي إن بي" ومقرها لندن، أنه لم يطلب يوماً من الضيوف ترتيب المكان بأنفسهم، لكنه يلاحظ أن معظمهم يفعل ذلك طوعاً خشية الحصول على تقييم سيئ. يرى "بورز" أن النزلاء يقومون بذلك لأنهم لا يريدون العيش في بيئة قذارة، مما يخلق توازناً دقيقاً بين احترام الخصوصية وتقليل الجهد المطلوب من المضيف عند وصول النزلاء الجدد.

الآثار الاقتصادية والمستقبل التنافسي للمنصة

يُعد هذا الجدل جزءاً من سلسلة انتقادات لاذعة تعرضت لها المنصة على مر السنوات، بدءاً من شكوى السكان المحليين من السياحة المفرطة التي أدت إلى هجر أحيائهم وسوء أسعار الإيجارات، وصولاً إلى القضية القانونية حول تأجير عقارات في الضفة الغربية. كما واجهت المنصة غضباً واسعاً عند انضمام شريكها المؤسس "جو جيبيا" إلى "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أنشأها إيلون ماسك، وهي وكالة وصفها النقاد بأنها مزيفة، مما زاد من الحرج الإعلامي الذي تحمله المنصة.

يرى "بول بيليفلام"، أستاذ الاقتصاد الرقمي في جامعة "يو سي لوفان"، أن هذه الخطوة تمثل مفاضلة محسوبة من قبل المنصة، حيث استثمر المضيفون في تحقيق دخل من مساكنهم، لكن تهديداتهم بنقل أعمالهم إلى منافسين أخرى تبقى معقولة من حيث المبدأ. تعتمد قوة هذا التهديد على قدرة المنصات المنافسة على توفير حجوزات وعوائد مماثلة، مما يجعل مستقبل هذه "الحرب" يعتمد بشكل كبير على ردود الفعل المتبادلة وقدرة السوق على استيعاب التغيرات في قواعد اللعبة.

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بالإضافة إلى الخلافات الحالية، نشرت المنصة روايات عديدة عن مضيفين أصيبوا بصدمة بسبب تصرفات مراهقين مشاغبين استخدموا منازلهم في إقامة حفلات صاخبة، مما أثر سلباً على الجيران، كما حدث مع جيران في "نورفولك" هذا العام الذين اشتكوا من الصخب والأفعال المشينة. يرى بعض المضيفين المرتابين أن ترك الأشياء كما هي هو الخيار الآمن، لأن أي تغيير مثل نزع الأغطية قد يثير ريبة تتعلق بإخفاء سلوك مريب أو تلف في المقتنيات مثل ملاءات القطن المصري.