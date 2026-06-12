إيرباص تطلق حزم آغنت إكستنشنز لتعزيز منصة الاتصالات للمهام الحرجة

أعلنت إيرباص للدفاع والفضاء عن طرح حزم آغنت إكستنشنز الاختيارية لتوسيع قدرات منصة آغنت إم سي إكس، مع مزايا مثل الرسائل المعدة مسبقًا والتسييج الجغرافي وتحديد الموقع عبر معرف الخلية، لتلبية احتياجات مؤسسات المهام الحرجة.

أعلنت شركة إيرباص للدفاع والفضاء (Airbus Defence and Space) عن إطلاق مجموعة جديدة من باقات المزايا الاختيارية تحت اسم آغنت إكستنشنز (Agnet Extensions)، المصممة لتعزيز منصة التواصل الموحد آغنت إم سي إكس (Agnet MCX) بقدرات متقدمة تلائم المتطلبات التشغيلية المتنوعة للمؤسسات العاملة في مجال المهام الحرجة.

من المقرر طرح هذه الحزم تجارياً خلال الربع الثالث من عام 2026، قبيل انعقاد المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ (CCW 2026) المزمع إقامته في مركز إكسل لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من 16 إلى 18 يونيو 2026. تمثل آغنت إكستنشنز خطوة جديدة في مسيرة تطور منصة آغنت، حيث توفر للعملاء مرونة أكبر في توسيع نطاق التعاون في المهام الحرجة، وإدارة الموارد، وتعزيز الوعي الميداني والظرفي، مما يواكب تطور احتياجاتهم التشغيلية المتزايدة التعقيد.

جاء الإعلان على لسان تيبو فافر، رئيس المبيعات وتسليم البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في قسم السلامة العامة والأمن في إيرباص للدفاع والفضاء، الذي أكد أن المستخدمين في مجال اتصالات المهام الحرجة يعملون ضمن بيئات ديناميكية تتباين فيها المتطلبات بين مؤسسة وأخرى، وتتطور مع مرور الوقت، مما يستدعي تقديم إطار مرن يتيح إثراء تجربة المنصة بقدرات متقدمة تستجيب لتحديات تشغيلية محددة. تتضمن النسخة الأولية من آغنت إكستنشنز حزمتين رئيسيتين من المزايا المتقدمة، والمصممتين للتكامل بسلاسة مع عمليات النشر الحالية لمنصة آغنت.

الحزمة الأولى هي إعدادات آغنت (Agnet Settings Pack)، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية اليومية والارتقاء بإدارة فرق العمل. توفر هذه الحزمة رسائل نصية معدة مسبقاً، مما يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل شائعة الاستخدام بسرعة إلى أفراد أو مجموعات محادثة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها في كل مرة، مما يوفر وقتاً ثميناً في حالات الطوارئ.

الحزمة الثانية هي آغنت المتقدمة لتحديد المواقع الجغرافية (Agnet Advanced Geolocation)، وهي قدرة مستقلة تتطلب ترخيصاً منفصلاً، وتقدم مستوى متقدماً من الوعي الميداني والظرفي عبر خدمات قائمة على الموقع الجغرافي. تتيح خاصية التسييج الجغرافي المركزي لمشغلي غرف العمليات تحديد نطاقات تشغيلية افتراضية، وتفعيل الإشعارات أو تحديثات مجموعات المحادثة تلقائياً عند دخول الأفراد إلى المناطق المحددة أو مغادرتهم لها.

لدعم العمليات في البيئات التي تفتقر إلى خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، مثل الأنفاق وشبكات المترو تحت الأرض، تشمل الحزمة خاصية تحديد الموقع عبر معرف الخلية (Cell ID)، الذي يعتمد على إشارات شبكات الهاتف المحمول. تشمل القدرات الإضافية للحزمة طبقات خرائط ديناميكية ومشاركة الموقع الجغرافي بين المؤسسات، مما يمكن جهات متعددة وفرق عمل من تنسيق الموارد بفاعلية أكبر أثناء الحوادث واسعة النطاق والعمليات المشتركة متعددة الجهات.

تعكس هذه الإضافات التزام إيرباص المستمر بتقديم ابتكارات تساعد العملاء على العمل بكفاءة أعلى واتخاذ قرارات أكثر دقة في اللحظات الحاسمة. مع التزايد المستمر في تعقيد التحديات التشغيلية التي تواجهها مؤسسات السلامة العامة والأمن، تبرز أهمية الحلول المرنة والقابلة للتخصيص، وهو ما توفره آغنت إكستنشنز من خلال إطار قابل للتوسع يستجيب للاحتياجات المتطورة.

من المتوقع أن تشكل هذه الحزم نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد والتواصل في الميدان، خاصة في السيناريوهات التي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين فرق متعددة، مثل الاستجابة للكوارث الطبيعية، وعمليات البحث والإنقاذ، وإدارة الحشود الكبيرة. تعتزم إيرباص عرض الحل الجديد خلال مؤتمر CCW 2026، حيث ستتاح للزوار فرصة الاطلاع المباشر على القدرات المتقدمة التي تقدمها آغنت إكستنشنز، وكيف يمكن أن تساهم في تحسين فعالية العمليات الميدانية وتعزيز سلامة الأفراد





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