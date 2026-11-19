تستعد إيرباص لافتتاح مركز إقليمي متطور في دبي الجنوب العام المقبل، مما يعزز خدمات الصيانة ويقرّر مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة الطيران.

تستعد مدينة دبي الجنوب ، كأكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران و الخدمات اللوجستية والعقارات، لاستقبال أولية عمليات الشركة العالمية " إيرباص" بفتح منشأة إقليمية جديدة عام المقبل، وذلك بعد استقبال وفد رفيع المستوى من كبار مسؤولي الشركة على الصعيدين العالمي والإقليمي لوضع اللمسات الأخيرة على خطط الافتتاح، مما يعزز بشكل كبير من منظومة الطيران في الدولة ويرسخ مكانتها كقلب نابض لصناعة الطائرات إقليمياً.

تفاصيل المنحة الجديدة وقدرات إيرباص التقنية

يأتي هذا الاستثمار الكبير لـ "إيرباص" في منطقة دبي الجنوب، والذي يعكس ثقة عميقة في رؤية القيادة دبي طويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالاستفادة من تصنيف المنشأة كمنظمة صيانة معتمدة لدى السلطات المحلية المختصة، حيث ستقوم هذه القواعد الجديدة بتوسيع قدرات الشركة وخدماتها في المنطقة بشكل ملحوظ، وتحديدًا في مجال التعديلات الهيكلية المعقدة والثقيلة للطائرات، مما يضمن تقديم حلول تقنية فائقة الدقة تلبي متطلبات الأسواق الحديثة.

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ومن خلال رفد السوق الإقليمية بقدرات دعم حيوية للطائرات، ستُسهم هذه الخدمات المتخصصة بشكل مباشر في توسيع نطاق الرعاية المقدمة للعملاء، وتقريب القدرات المتخصصة من المشغّلين في دولة الإمارات والمنطقة، مما يتيح لهم الوصول السريع إلى أحدث تقنيات الصيانة والإصلاح الكبرى دون الحاجة إلى الاعتماد على مراكز خارجية بعيدة، مما يقلل التكاليف ويسرع وتيرة التشغيل.

موقف القيادات ودور الإمارات الاستراتيجي

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن هذا التعاون يعزز مكانة مشروع محمد بن راشد للطيران كمنظومة متكاملة في مجال الطيران، ويرسخ الدور المحوري للإمارات على خارطة الطيران العالمية، مشيراً إلى أن بناء شراكات مع كبرى الشركات الدولية مثل إيرباص يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز المعرفة والخبرات المحلية.

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من جانبه، صرح جابرييل سيميلاس، رئيس شركة "إيرباص" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، بأن استثمارهم في مشروع محمد بن راشد للطيران يجسد التزامهم طويل الأمد وشراكاتهم الاستراتيجية المتينة في المنطقة، حيث تدعم هذه المنشأة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز قطاع الطيران عبر تطوير الخبرات عالية القيمة وتوظيف خبرة الشركة بصفتها المصنّعة للطائرات في تقديم خدمات جديدة من قلب المنطقة.

تاريخ الشركة وتأثير الاستثمار على القطاع

تعزز المنشأة الجديدة الحضور القوي لـ "إيرباص" في دولة الإمارات، الذي يعود تاريخه إلى عام 1985، ورصيدها الممتد لأكثر من نصف قرن في المنطقة، إذ ستُكمّل أنشطة الشركة التجارية والصناعية القائمة وتوسع شبكة خدماتها الإقليمية بشكل كبير، في حين تضطلع دبي الجنوب بدور شريك رئيسي وحيوي في تطوير منظومة أعمال "إيرباص" في الدولة لضمان استدامة النمو.

وكان وفد "إيرباص" الذي ضم كلاً من توماس توبفر، المدير المالي للشركة، وجابرييل سيميلاس، ولوران نيغري، نائب الرئيس ورئيس خدمات العملاء في "إيرباص" أفريقيا والشرق الأوسط، قد التقى بخليفة الزفين، ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين لمناقشة آليات التعاون.

يعكس هذا الاستثمار المشترك ثقة رائدة صناعة الطيران العالمية في رؤية دبي طويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي، حيث يهدف إلى تقريب الخدمات المتخصصة من المشغّلين وتعزيز قدرات الدعم الفني، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويؤسس لعقود مقبلة من التعاون التقني والخدمي المتين بين دبي والمصنعين العالميين.