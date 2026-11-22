الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعلن أن الحرب الاقتصادية أشد من العسكرية، بينما تسعى طهران لكسر حالة الجمود وتجنب الاستنزاف تحت ضغط الحصار الأمريكي.

تجد إيران نفسها اليوم عالقة في فخ استراتيجي معقد بين حرب لا تُشعل ولا سلام يحلحلة الأوضاع، حيث تتسارع تداعيات الحصار الاقتصادي والخنق المالي على كل المستويات. في ظل هذا الواقع المتشابك، تحاول طهران إدارة مرحلة بالغة الخطورة دون أن تلمح أي تسوية سياسية تنهي حالة الاستنزاف الطويلة. تتنوع بين تهديدات التصعيد العسكري المباشر ومناورات الدبلوماسية الهادئة، تسعى العاصمة الإيرانية إلى الخروج من هذا النفق، لكنها تبدو محاصرة بكلفة المواجهة الباهظة من جهة، وضيق خيارات الانسحاب منها من جهة أخرى. إنها حالة استنزاف مفتوحة لا تسمح لطهران بحسم المواجهة عسكرياً، كما لا تملك شروط فرض السلام السياسي في الوقت الراهن.

القيادات الإيرانية تسجل حربا اقتصادية صامتة

يعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب الاقتصادية الصامتة التي تواجهها بلاده اليوم أشد وطأةً وتأثيراً من المواجهات العسكرية المباشرة. وقد أعرب رئيس الدولة عن هذا الإدراك الصريح، مما يشير إلى تحول جوهري في أولويات القيادة الإيرانية من الخوف من القصف المباشر إلى الخوف من الانهيار الداخلي. تؤكد تصريحات بزشكيان أن الحرب قد تنتهي باتفاقيات سياسية، لكن آثارها الاقتصادية والاجتماعية ستستمر في التأثير على حياة المواطنين لفترة طويلة.

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كما أكّد وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحاته أمس أن طهران لا ترغب في إغلاق الباب أمام التفاوض، مما يوحي برغبة حقيقية في الخروج من حالة الرمادية التي تعاني منها الدولة. حملت هذه التصريحات مؤشرات واضحة على أن القيادة تدرك تماماً أن استمرار الحرب والحصار البحري المفروض يفرض عليها أثماناً متزايدة لا تحتملها البنية التحتية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من استمرار الوضع الراهن، داعياً إلى ضرورة الخروج من حالة "لا حرب ولا سلام" لتجنب مزيد من التدهور.

الضغط الامريكي واستراتيجية البوابة الحديدية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أصابت الهدف بوضوح من خلال استراتيجية الضغط والخنق الاقتصادي دون إطلاق رصاصة واحدة. يرى محللون أن هذا الأسلوب هو الأقل كلفة مقارنة بالمواجهة العسكرية المباشرة، كما أنه يوفر لواشنطن القدرة على إكساب إيران شروطها الخاصة، مما يجعل طهران تخضع لضغوطها التدريجية. لم يعد القلق الإيراني مرتبطاً فقط باحتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بل بات يتصل بتداعيات حرب مفتوحة تستنزف قدرات الدولة بشكل كامل.

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تسعى واشنطن عبر الضغط الاقتصادي وتقييد التجارة والتهديدات العسكرية غير المباشرة، إلى إبقاء إيران في وضعية استنزافية مستمرة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن الأزمة تزامنت مع ضغوط اقتصادية حادة وتوترات داخلية متصاعدة، وأن استمرار حالة الاستنزاف دون حسم يزيد من الأعباء على النظام. كما أن سياسة "البوابة الحديدية" التي تتبناها الولايات المتحدة تهدف إلى جعل النظام الإيراني أكثر عقلانية، ومن ثم إرغاده على توقيع اتفاق يفي بالشروط الأمريكية.

تأثير الحصار على الصادرات والاقتصاد المحلي

تواجه الاقتصاد الإيراني تحديات متراكمة نتيجة الحصار البحري الأمريكي، وتعطل صادرات النفط، والضغوط المالية والتجارية المشددة. تعتبر صادرات النفط أحد أهم مصادر الإيرادات الإيرانية، والحصار المفروض على الموانئ يضع هذه الشريان الحيوي تحت ضغط مباشر. تتراجع هوامش المناورة الاقتصادية بشكل ملحوظ، مما يدفع الحكومة الإيرانية إلى مواجهة مسؤولية كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية للطاقة وتجنب انقطاعات الكهرباء المتكررة.

يركز التحدي الرئيسي الآن على قدرة طهران على احتواء الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط الصمود العسكري. تدرك القيادة الإيرانية أن استمرار الحرب قد يفاقم خسائرها ويضعف قدرتها على إدارة الدولة بشكل فعّال، لذلك فهي تبحث جادّة عن مخرج من هذا المأزق. تحاول القيادة الإيرانية إظهار تماسكها الداخلي، لكن تحركاتها المتسارعة في رفض حالة الجمود تؤشر عن رغبة حقيقية وكاشفة في كسر هذا السكون المحبط.

تحليل الاستراتيجيات ومآل التفاوض المستقبلي

تعد حالة "لا حرب ولا سلام" واحدة من أكثر التحديات الاستراتيجية تعقيداً بالنسبة لإيران في العصر الحالي. تحاول طهران إدارتها عبر تكتيكات المماطلة المعروفة لكسب الوقت، لكن واشنطن لا تبدو متحمسة لهذا النهج وترى أن تشديد الحصار هو السبيل الأمثل. حملت تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين رسالة مفادها إدراك حجم الضغوط التي تواجهها طهران، وأن الوضع الراهن أصبح غير مستدام.

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في هذا السياق، تبدو الإدارة الأمريكية أقرب إلى تبني استراتيجية تقوم على الاستنزاف المستمر، مستفيدة من العقوبات المشددة والضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني. يظل التحدي الأكبر الآن هو قدرة طهران على كسر حالة الجمود دون تغيير الشروط الأمريكية، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الصمود والمفاوضة. المستقبل القريب سيعتمد على كيفية تعامل كل طرف مع هذه الحرب الاقتصادية الصامتة والتي تبدو حاسمة في تحديد مصير العلاقات الإقليمية.