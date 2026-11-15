إيران ترفض تعليق التخصيب مع تصعيد عسكري وأمريكي بـ3 حاملات

إيران ترفض تعليق تخصيب اليورانيوم وسط تصعيد عسكري أمريكي بتكثيف وجود ثلاث حاملات طائرات، وتوقعات بانهيار اقتصادي وإحصائيات صاروخية دقيقة.

أعلنت طهران استمرار رفضها المطلق لمناقشة تعليق تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت، في إطار المواقف المتصلبة التي تتخذها الجمهورية الإسلامية تجاه الملف النووي الأمريكي.

رفض سياسي أمريكي واقتصادي

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية في تنفيذ ما وصفه بأكبر عملية عزل اقتصادي في التاريخ، بهدف تشديد الخناق على النظام الإيراني.

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وصف بيسنت الموقف الأمريكي بأنه لا يتراجع عن استراتيجية الضغط الاقتصادي، معتبراً أن التهديدات الإيرانية الموجهة له بالقتل تؤكد أن الإجراءات الأمريكية تحقق أهدافها المطلوبة.

أوضح بيسنت أن مؤشرات القلق بدأت تظهر بوضوح في مواقف قيادات الحرس الثوري، محذراً من أن إيران تواجه شتاءً قاسياً ونقصاً محتملاً في إمدادات غاز التدفئة.

عزا المسؤول الأمريكي هذا النقص إلى تدهور البنية التحتية وما وصفه بفساد الحرس الثوري، مشيراً إلى امتداد طوابير الانتظار أمام محطات البنزين إلى أربع ساعات.

توقع بيسنت انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 25% خلال عام ينتهي في مارس 2027، في تقدير أمريكي لم يتأكد تحققه بعد، معتقداً أن استمرار الضغوط قد يدفع الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التدهور.

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تصعيد نووي ودبلوماسي متزامن

رداً على هذه التطورات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تبحث تعليق تخصيب اليورانيوم أو خفض مستوياته من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

شدد بقائي على أن المحادثات لم تصل إلى مرحلة مناقشة التفاصيل النووية، وجاء موقفه رداً على سؤال بشأن احتمال قبول طهران تعليقا مؤقتاً للتخصيب ضمن تسوية محتملة.

أضاف بقائي أن إيران لا تعول على أي طرف لضمان أمنها ومصالحها، وإن عدم خشيتها من المسارات الدبلوماسية لا يعني تعليق الآمال عليها.

أكد أن بلاده تحكم على السياسة الأمريكية من خلال سلوك واشنطن، وليس بتغير الأشخاص أو الأحزاب، مستبعداً حدوث تغيير في مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الظروف الراهنة.

في السياق ذاته، أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقاً متزايداً من استمرار تعذر الوصول إلى منشآت نووية إيرانية وعدم القدرة على التحقق من مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.

ترسانة صواريخ وحضور أمريكي بحري

كشفت تقديرات استخباراتية أمريكية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن احتفاظ طهران بترسانة تضم ما يصل إلى 2500 صاروخ، رغم الضربات التي استهدفت قدراتها العسكرية.

نقل التقرير عن مسؤول عسكري أمريكي أن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" ستنضم بحلول اليوم الاثنين إلى حاملتي الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" و"جورج واشنطن" الموجودتين في الشرق الأوسط.

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يرتفع عدد الحاملات الأمريكية في المنطقة إلى ثلاث، على الأقل خلال فترة تداخل انتشارها، مما يعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي في مواجهة التصعيد الإقليمي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

تشير الصحيفة إلى أن التقديرات تتسم بمستوى منخفض من الثقة بسبب صعوبة حصر الصواريخ الجاهزة للإطلاق والمخزنة، لكنها تؤكد استمرار احتفاظ طهران بقدرات عسكرية كبيرة.

تهديدات بحرية وبرلمانية

في خطوة تهدد الملاحة الدولية، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس انقلاباً في ناقلتي نفط قالت إنهما اصطدمتا بألغام بحرية أثناء محاولتهما العبور في مضيق هرمز.

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغاً من سلطات الشحن الهندية بشأن تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً باتجاه المضيق.

أكدت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، فيما لم تتضح طبيعة الأضرار التي أصابت السفينة أو التداعيات البيئية المحتملة، داعية السفن العابرة إلى توخي الحذر.

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن بلاده لن تقبل استمرار حالة لا حرب ولا سلم، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي ستحدد جغرافية المعركة.

اعتبر قاليباف أن الكشف عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض يعكس تحولا في المعادلات الاستراتيجية، مع توقعات بزيادة مدى الصواريخ الإيرانية.