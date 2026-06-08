بعد موجة تصعيد عسكري استمرت ساعات، أعلنت إيران وإسرائيل، أمس، وقف تبادل الهجمات بينهما، في أول مواجهة مباشرة بين البلدين منذ التوصل إلى هدنة الثامن من أبريل الماضي، والتي لم تتحول حتى اللحظة إلى تسوية دائمة. وجاء وقف الهجمات عقب دعوة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، الذي أكد في الوقت نفسه أن 'المفاوضات النهائية بشأن السلام ما زالت مستمرة'. كما دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التوتر. وفي تطور متصل، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى 'معاودة التواصل' مع الوكالة واستئناف التعاون بشأن المواقع النووية التي تعرضت لقصف أمريكي وإسرائيلي العام الماضي. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران رداً على الحصار المفروض على مضيق هرمز، والوضع في اليمن يشهد حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية وتهديدات لإطلاق الصواريخ باتجاهها، والوضع في فيينا يشهد دعوة من رافائيل غروسي لإيران إلى إعادة التواصل واستئناف التعاون بشأن المواقع النووية المتضررة، والوضع في الاتحاد الأوروبي يشهد دعوة من كايا كالاس إلى خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، والوضع يشهد جهود دبلوماسية للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد المواجهة العسكرية والتوصل إلى اتفاق سياسي.

إيران وإسرائيل تعلنان وقف تبادل الهجمات بعد تصعيد عسكري مباشر، بعد دعوة من ترامب، والهدف النهائي لمفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، والحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى سارياً إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، والوضع في اليمن يشهد حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية وتهديدات لإطلاق الصواريخ باتجاهها، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى إعادة التواصل واستئناف التعاون بشأن المواقع النووية المتضررة، والولايات المتحدة تدفع باتجاه إصدار قرار يطالب إيران بتقديم معلومات دقيقة عن المواقع النووية المتضررة وعن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، والوضع في المنطقة يشهد فرض عقوبات إضافية على إيران رداً على الحصار المفروض على مضيق هرمز، والوضع في فيينا يشهد دعوة من رافائيل غروسي لإيران إلى إعادة التواصل واستئناف التعاون بشأن المواقع النووية المتضررة، والوضع في الاتحاد الأوروبي يشهد دعوة من كايا كالاس إلى خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، والوضع يشهد جهود دبلوماسية للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد المواجهة العسكرية والتوصل إلى اتفاق سياسي.

إيران وإسرائيل تعلنان وقف تبادل الهجمات بعد تصعيد عسكري مباشر، بعد دعوة من ترامب، والهدف النهائي لمفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، والحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى سارياً إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، والوضع في اليمن يشهد حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية وتهديدات لإطلاق الصواريخ باتجاهها، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى إعادة التواصل واستئناف التعاون بشأن المواقع النووية المتضررة، والولايات المتحدة تدفع باتجاه إصدار قرار يطالب إيران بتقديم معلومات دقيقة عن المواقع النووية المتضررة وعن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، والوضع في المنطقة يشهد فرض عقوبات إضافية على إيران رداً على الحصار المفروض على مضيق هرمز، والوضع في فيينا يشهد دعوة من رافائيل غروسي لإيران إلى إعادة التواصل واستئناف التعاون بشأن المواقع النووية المتضررة، والوضع في الاتحاد الأوروبي يشهد دعوة من كايا كالاس إلى خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، والوضع يشهد جهود دبلوماسية للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد المواجهة العسكرية والتوصل إلى اتفاق سياسي





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel Truce Trumps Talks Iranian Iranian Nuclear Program Iranian Missile Program Iranian Nuclear Sites Iranian Nuclear Sites Attack Iranian Nuclear Sites Attack Response Iranian Nuclear Sites Attack Aftermath Iranian Nuclear Sites Attack Aftermath Respons Iranian Nuclear Sites Attack Aftermath Afterma Iranian Nuclear Sites Attack Aftermath Afterma Iranian Nuclear Sites Attack Aftermath Afterma

United States Latest News, United States Headlines