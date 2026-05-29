إيران تنفي مزاعم ترامب وتصفها بمزيج من الحقيقة والزيف

نفت مصادر إيرانية تصريحات ترامب حول اتفاق محتمل، مشيرة إلى أن المذكرة ما زالت قيد التصديق وتتضمن 12 مليار دولار ووقف نار بلبنان دون تفكيك نووي أو فتح هرمز مجاناً.

نفت مصادر إيران ية مطلعة اليوم الجمعة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل مع طهران، واصفة إياها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف.

وأكدت المصادر أن هذه التصريحات لا تتعدى كونها محاولة لتصوير نصر مزيف لم يتحقق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يمر حالياً في مراحله النهائية الخاصة بالتصديق داخل المؤسسات الإيرانية المعنية، دون اتخاذ أي قرار نهائي حاسم بشأن الصيغة الكاملة والنهائية للمذكرة حتى الآن. وكشفت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن إدراج بند مالي بارز في مسودة مذكرة التفاهم، يقضي بدفع مبلغ 12 مليار دولار فوراً لصالح طهران من أصولها المالية المجمدة في الخارج، كجزء أساسي من التفاهمات الجارية.

وأوضحت المصادر أن مذكرة التفاهم تشمل نصاً صريحاً يقضي بوقف كامل وشامل لإطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن هذا البند يأتي بما يتماشى تماماً مع رؤية حزب الله اللبناني. كما نفت المصادر الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يخص تفكيك القدرات النووية لطهران، مؤكدة عدم وجود أي بند أو نص يتعلق بتدمير مواد إيران النووية في مذكرة التفاهم، ووصفت هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة.

وبخصوص مضيق هرمز، قالت المصادر إن إيران لم توافق على فتح المضيق من دون فرض أي رسوم، موضحة أن الاتفاق لا يحتوي على أي بند من هذا القبيل على الإطلاق، مشيرة إلى أن طهران ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي مباشرة وفقاً لترتيبات متفق عليها مسبقاً. وأوضحت أن الترتيبات الإيرانية للمضيق قد تشمل مراقبة السفن وتفتيشها، وتقديم الخدمات البحرية، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحماية مياهها الإقليمية.

وكان ترامب قد أكد اليوم الجمعة أن الحصار البحري المفروض على إيران سيرفع الآن، لكن الولايات المتحدة لن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وكتب ترامب عبر حسابه في تروث سوشيال: سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي، وطالب بالفتح الفوري لمضيق هرمز. وقال: يجب فتح مضيق هرمز فوراً، من دون أي رسوم عبور أمام حركة الشحن غير المقيدة في كلا الاتجاهين.

وطالب بإزالة جميع الألغام المائية من مضيق هرمز، إن وجدت، موضحاً أن الولايات المتحدة فجرت العديد من هذه الألغام باستخدام كاسحات الألغام البحرية المتطورة، وأن إيران ستكمل عمليات الإزالة. وشدّد ترامب على ضرورة تخلّي إيران عن طموحها النووي قائلاً: يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً أو قنبلة نووية. وتابع ترامب: يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري غير المسبوق الذي سنرفعه الآن أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن.

وأضاف: ستتم عملية استخراج اليورانيوم المخصب التي يُشار إليها أحياناً باسم الغبار النووي والمدفونة في أعماق الأرض فوق جبال منهارة نتيجة لهجوم قاذفات بي-2 القوي قبل 11 شهراً من قبل الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدميرها. وبخصوص الأموال الإيرانية المجمدة قال ترامب: لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر وقد تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير. سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي





