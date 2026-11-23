إن إم دي سي إنيرجي توقع اتفاقية استحواذ على 100% من أعمال الهندسة والتصنيع وهندسة العمليات التابعة لـواسكو بيرهاد بقيمة 210 ملايين دولار، مع إتمام متوقع في 2027.

أعلنت شركة إن إم دي سي إنيرجي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مشروطة مع واسكو بيرهاد وشركاتها التابعة، لاستحواذ كامل على أعمال الهندسة والتصنيع وهندسة العمليات التابعة للمجموعة الماليزية. تبلغ القيمة المؤسسية لهذه الصفقة الاستراتيجية 210 ملايين دولار، مما يمثل خطوة كبيرة في توسع الشركة العالمي وقدراتها الصناعية.

تفاصيل الصفقة وآلية التنفيذ المستقبلي

من المتوقع أن يتم إتمام الصفقة النهائية مع واسكو بيرهاد خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد الحصول على موافقات مساهمي الشركة الماليزية وإتمام جميع الشروط التنظيمية اللازمة. تعتمد هذه العملية على استيفاء شروط الإغلاق الأخرى المتفق عليها، لضمان انتقال سلس وآمن للأصول والملكية إلى مجموعة إن إم دي سي جروب. يمثل هذا الجدول الزمني فترة انتقالية تسمح بتخطيط دقيق للدمج التشغيلي بين الشركتين العملاقتين في قطاع الطاقة.

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توسيع القدرات الهندسية والبنية التحتية العالمية

تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز مكانة إن إم دي سي إنيرجي الرائدة عالمياً في تقديم خدمات الهندسة والتوريد والبناء، خاصة في مجال الخدمات البحرية للمياه الضحلة والعميقة. ستمكن الشركة العملاء من الاستفادة من الهياكل العلوية لسفن الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة، ووحدات الإنتاج البحرية المتنقلة، بالإضافة إلى الوحدات البرية المعيارية المتخصصة لقطاعات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات.

تشمل الصفقة إضافة ساحة تصنيع استراتيجية في جزيرة باتام الإندونيسية، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 380 ألف متر مربع، وساحة لتصنيع معدات العمليات في ماليزيا تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع. ستندمج هذه المنشآت الجديدة مع ساحة الشركة الحالية في جبل علي بدولة الإمارات، والتي تغطي 25 ألف متر مربع، لتوفير منظومة متعددة الساحات تمنح الشركة مرونة عالية في تنفيذ المشاريع المعقدة.

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مواقف الأطراف المعنية ورؤى القيادة التنفيذية

أكد الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي جروب، أن هذا التوسع يرفد المجموعة بكفاءات هندسية عالمية المستوى وقدرات موثوقة في التصنيع المعياري. وأشار إلى أن الحضور القوي في الأسواق العالمية يتكامل بسلاسة مع الخدمات الشاملة التي تقدمها الشركة، مما يمنح العملاء شريكاً يتمتع بالحجم والقدرات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الطموحة والمعقدة.

من جانبه، أعرب جانكارلو ماكانيو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة واسكو بيرهاد، عن ثقته التامة في امتلاك إن إم دي سي إنيرجي المقومات المثالية للمضي قدماً بهذه الأعمال نحو آفاق جديدة من التطور والنمو. وأكد أن نجاح أعمال الهندسة والتصنيع وهندسة العمليات التابعة لواسكو بيرهاد تأسست على مدار السنوات بفضل الكفاءات العالية لكوادرها وعلاقاتها الراسخة مع العملاء.

التأثير المباشر على مستقبل قطاع الطاقة والإمدادات

يسهم هذا الاستحواذ في ضمان استمرار الشركة كشريك حيوي في مستقبل قطاع الطاقة، حيث ستدفع عجلة تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء. يركز الفريقان حالياً على العمل جنبا إلى جنب لضمان استمرارية الأعمال للكوادر والعملاء خلال فترة الانتقال، وتحقيق نجاح عملي يخدم أهداف النمو طويلة الأمد. تدير واسكو بيرهاد عملياتها في 12 دولة وتعتبر مزوداً عالمياً لحلول البنية التحتية للطاقة، مما يعزز من شبكة توزيع خدمات إن إم دي سي إنيرجي عالمياً.