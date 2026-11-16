إن إم دي سي إمداد تطرح استراتيجية توسع جديد لتكامل الخدمات في قطاع الطاقة

شركة إن إم دي سي إمداد تكشف عن خطة استراتيجية جديدة لتعزيز التكامل التشغيلي مع مجموعة إن إم دي سي وتوسيع الخدمات اللوجستية والهندسية في قطاع الطاقة.

أعلنت شركة إن إم دي سي إمداد رسمياً عن إطلاق استراتيجية نمو جديدة وطموحة للفترة المقبلة، تهدف إلى ترسيخ مكانتها كرائدة وطنية في قطاع الطاقة. ترتكز هذه الخطة على تعميق التكامل التشغيلي مع شركات مجموعة إن إم دي سي، وتوسيع نطاق تقديم خدماتها المتخصصة في الأسواق المحلية والإقليمية. يأتي هذا الإعلان لتلبية الطلب المتزايد على حلول متكاملة تجمع بين الخدمات الهندسية والميدانية والدعم اللوجستي البحري، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

آلية التكامل التشغيلي والخدمات المقدمة

تستند استراتيجية إن إم دي سي إمداد الجديدة إلى البناء على إرث الشركة الراسخ كجهة وطنية رائدة تأسست في أبوظبي عام 1979. تستهدف الشركة تعظيم القيمة المقدمة للعملاء عبر مختلف مراحل دورة حياة الأصول، من خلال نموذج التسليم المتكامل الذي توفره مجموعة إن إم دي سي. يركز هذا النموذج على تقديم حلول شاملة لقطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والمعالجة.

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تشمل الخدمات المستهدفة تحسين كفاءة الحقول والمنشآت الصناعية، وتلبية المتطلبات المتزايدة لكبار مشغلي الطاقة في المنطقة. تهدف الخطة إلى تقديم حزم خدمات متكاملة تواكب التعقيدات التشغيلية الحالية، مما يضمن استمرارية العمليات وفعالية التكلفة. تسعى الشركة من خلال هذه الآلية إلى رفع معايير الأداء وتقليل التعقيدات اللوجستية التي تواجه المشاريع الكبرى.

دور البواردي والتوسع في العطاءات المشتركة

أفاد محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إمداد، بأن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التكامل مع وحدات أعمال المجموعة الشقيقة. تهدف الشركة إلى تقديم عطاءات مشتركة للمشاريع المحلية والإقليمية الكبرى، مما يزيد من فرص الفوز بالمناقصات الضخمة. يسعى البواردي من خلال هذا الاتجاه إلى توسيع قاعدة العملاء وجعل الشركة شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه.

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يركز التوسع الجديد على الجمع بين خدمات متعددة تحت مظلة واحدة، تشمل خدمات الآبار، وسلامة الأصول، والصيانة الصناعية، وإدارة النفايات، وتحسين كفاءة المرافق. كما يتم دمج الدعم اللوجستي البحري بالتعاون مع شركة إن إم دي سي إل تي أس للخدمات اللوجستية والفنية. هذا الدمج يخلق نقطة اتصال موحدة للعملاء، مما يقلل الاعتماد على مقاولين متعددين ويعزز انسيابية العمل.

الأصول البحرية والفرص الاستثمارية في المنطقة

يمنح انضمام الشركة إلى منظومة مجموعة إن إم دي سي قدرات إضافية كبيرة، أبرزها الاستفادة من الإمكانات الهندسية والتشغيلية الضخمة. تمتلك المجموعة أسطولاً بحرياً يتجاوز 170 سفينة ووحدة بحرية، وهو ما يعزز قدرة إن إم دي سي إمداد على المنافسة على عقود واسعة النطاق. يتيح هذا الأسطول تقديم خدمات شاملة وموثوقة من نقطة اتصال واحدة، مما يضمن جودة عالية.

يبدو أن قطاع الطاقة والخدمات المساندة في دولة الإمارات والمنطقة يشهد فرص نمو واعدة جداً في القريب العاجل. يُعزى هذا النمو إلى التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز الطبيعي. كما أن تطوير البنية التحتية الصناعية يعزز الطلب بشكل كبير على خدمات التشغيل والصيانة المتخصصة، والحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها الشركة.

الابتكار الرقمي والكفاءات الوطنية الإماراتية

يرى محمد جمعة البواردي أن توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي محور رئيسي لتطوير العمليات المستقبلية للشركة. تتركز الجهود على مجالات مراقبة الأصول، والكشف المبكر عن أعطال المعدات، وتقليص فترات التوقف التشغيلي. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز معايير السلامة والكفاءة الميدانية، ودعم تحديث آليات العمل بما يضمن دقة وأماناً أعلى.

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يعتبر تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتطوير الكفاءات الإماراتية ركيزتين أساسيتين في توجهات الشركة المستقبلية. تولى إن إم دي سي إمداد الأولوية للمشتريات المحلية، وتوسيع الشراكات مع الموردين والمصنّعين الوطنيين. تسعى الشركة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية المتخصصة وتوفير برامج تدريبية مستمرة للتأهيل الفني والقيادي، مما يسهم في بناء قاعدة معرفية محلية قوية.

يساهم امتلاك الأصول والمرافق التشغيلية داخلياً، وتعزيز التكامل مع الأسطول البحري التابع للمجموعة، في الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. يضمن هذا الاستقلالية التشغيلية القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع بدقة، وضمان استمرارية العمليات حتى في الظروف الصعبة. تهدف الشركة من خلال هذه الخطط إلى بقاءها في طليعة المزودين للخدمات المتكاملة في المنطقة.