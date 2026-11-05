إن إم دي سي تختتم أديبك 2026 بتوقيع شراكات استراتيجية في الطاقة والبنى التحتية

اختتمت مجموعة إن إم دي سي مشاركتها في أديبك 2026 بتوقيع اتفاقيات مع غلاف الطاقة الصيني وشركات تقنية لتعزيز الابتكار والمرن التشغيلي في المنطقة.

اختتمت مجموعة "إن إم دي سي" مشاركتها الفاعلة في معرض ومؤتمر "أديبك 2026"، الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". أبرزت المجموعة كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول متكاملة للقطاعات البحرية والطاقة والهندسة، من خلال عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية والقدرات التشغيلية المتطورة التي تمتلكها.

تعزيز أمن الطاقة عبر شراكات عالمية

أعلنت مجموعة "إن إم دي سي" عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع الصناعية وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة. وتمثل هذه الخطوت جزءاً أساسياً من نموذجها التنفيذي الذي يركز على تحقيق التكامل بين قدرات الطرفين، خاصة في مجالات سلاسل الإمداد والتصنيع ومشاريع البنية التحتية الحيوية.

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توقيع اتفاقية مع غرفة التجارة الصينية

وقعت شركة "إن إم دي سي جروب"، الرائدة في حلول الطاقة البرية والبحرية والمتجددة، اتفاقية إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد مع "غرفة التجارة الصينية لصناعة البترول" (CCCPI). يهدف هذا التعاون الثنائي إلى تحقيق التكامل الكامل بين قدرات الطرفين لاكتشاف فرص جديدة والعمل المشترك في مجالات سلاسل الإمداد والتصنيع ومشاريع البنية التحتية للطاقة، مما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

ابتكارات بحرية وتقنيات مسح متقدمة

في القطاع البحري، أطلقت شركة "إن إم دي سي دريدجينج أند مارين" شراكة استراتيجية ثلاثية مع شركة "تيليداين مارين" وشركة "سايتك الخليج الإمارات". ترتكز هذه الشراكة على تقنيات المسح البحري المتقدم، ودعم المعدات تحت سطح البحر، والابتكار في مجال المسح الهيدروغرافي أو ما يعرف بمسح السمات الفيزيائية الموجودة تحت الماء. كما أرست شركة "إن إم دي سي إنفرا" بالتعاون مع "تيكمار" إطاراً استراتيجياً لتطوير حلول حماية الأصول البحرية في الإمارات.

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التحول الرقمي وحلول الطاقة الذكية

في مجال التكنولوجيا، أبرمت "إن إم دي سي إنيرجي" مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "إي آند الإمارات" للتركيز على التحول الرقمي ونشر حلول الطاقة الذكية. كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع "بروج العالمية" لدراسة توظيف حلول الطلاء المتقدمة لخطوط الأنابيب في مشاريع الطاقة الكبرى. تجسد هذه الشراكات التزام المجموعة بالابتكار وتوطين الخبرات الوطنية ودعم سلاسل الإمداد المحلية.

رؤية القيادة لتعزيز المرونة التشغيلية

وصرح الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي"، بأن رسالتهم في أديبك 2026 كانت واضحة حول بناء المرونة قبل الحاجة إليها. وأكد أن النموذج المتكامل للمجموعة، المدعوم بأسطولها وساحات التصنيع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمنح العملاء يقيناً أكبر في تنفيذ المشاريع المعقدة خلال عامهم الخمسين، مما يعزز مكانتها كشرير موثوق للمشاريع الكبرى في المنطقة وخارجها.