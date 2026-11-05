إن آر تي سي تدشن منشأة تازا باستثمار 50 مليون درهم في دبي

مجموعة إن آر تي سي تبدأ تشغيل منشأة تازا الجديدة في جبل علي دبي باستثمار 50 مليون درهم لتعزيز سلاسل التوريد الغذائية الطازجة وخدمة قطاع المطاعم.

أعلنت مجموعة إن آر تي سي رسمياً عن تدشين منشأة تازا الاستراتيجية، وهي عملية استثمارية جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم إماراتي. يقع المشروع الجديد في المنطقة الصناعية الأولى ب جبل علي في دبي ، وهو يمثل خطوة متقدمة لتعزيز القدرات التشغيلية للمجموعة في مجال التعامل مع الأغذية الطازجة ذات القيمة المضافة العالية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتوسيع نطاق خدماتها لتلبية الطلب المتنامي على حلول الغذاء الجاهزة والمواد الخام المحضرة بدقة.

تفاصيل المنشأة وسعة الإنتاج

تتمدد منشأة تازا على مساحة إجمالية تزيد عن 60 ألف قدم مربع، مما يجعلها واحدة من المرافق المتكاملة في المنطقة. تم تصميم المرفق لجمع مجموعة واسعة من العمليات الحيوية، بما في ذلك تحضير المنتجات الطازجة، وغسلها، وتعقيمها، بالإضافة إلى عمليات التقطيع الدقيقة ومعالجة العصائر الطبيعية. يتميز التصميم بمرونة عالية في خيارات التغليف، حيث يمكن تخصيص الأحجام والشكل ليتوافق تماماً مع متطلبات العملاء التشغيلية.

تجمع المنشأة بين تقنيات المعالجة شبه الآلية وخيارات التحضير المرنة لضمان أعلى معايير الجودة. تشمل الخدمات المتاحة تقطيع الخضروات حسب الطلب، وتحديد أحجام الحصص بدقة، وتوفير المنتجات بكميات كبيرة تناسب مختلف أحجام الطلبات. كما توفر المرافق حلولاً متكاملة للعلامات التجارية الخاصة، مما يتيح للعملاء الحصول على منتجات مطابقة لمواصفاتهم الخاصة.

تعتمد المنشأة على مناطق معالجة منفصلة وبيئات ذات درجات حرارة مضبوطة بعناية، بالإضافة إلى إجراءات مناولة محددة بدقة لضمان النظافة العالية. هذه المواصفات تساعد بشكل مباشر مطاعم الخدمة السريعة، ومشغلي قطاع الضيافة، وتجار التجزئة، والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات الغذائية على تبسيط عمليات الشراء والتحضير داخل مطابخهم.

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الرؤية الاستراتيجية والقادة

عقّد محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن آر تي سي، تصريحات حول أهمية هذا التطور، مشيراً إلى أن المنشأة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة النمو التي تشهدها الشركة. أكد الرفاعي أن المجموعة تجمع الآن بين عمليات التوريد، وتوزيع المنتجات الطازجة، وبين معالجتها لإضافة قيمة نوعية، مما يوفر حلولاً غذائية جاهزة للاستخدام المباشر من قبل العملاء النهائيين.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الميزة التنافسية في قطاع الأغذية الطازجة لم تعد تعتمد فقط على التوريد، بل أصبحت تتطلب اتساقاً في الجودة، وسهولة في التعامل، ومنتجات محضرة بدقة وفقاً لمتطلبات محددة. وأعرب عن ثقته في أن خبرة المجموعة التي تزيد على خمسة عقود في مجال المنتجات الطازجة ستساعدهم على تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة بكفاءة عالية.

أضاف الرفاعي أن الحضور الراسخ لمجموعة إن آر تي سي في قطاعات خدمات الطعام، والضيافة، وتجزئة الأغذية يوفر منصة مثالية للمرحلة التالية من نمو علامة تازا. وأشار إلى أن المنشأة صممت لتلبية المتطلبات المتنوعة لهذه القطاعات، بدءاً من ضمان ثبات مواصفات المنتجات وأحجام الحصص، وصولاً إلى توفير خيارات التعبئة المخصصة وتلبية احتياجات التحضير للمطابخ ذات الإنتاجية العالية.

التوسع المستهدف والأهداف المستقبلية

في ظل الخدمات الحالية التي تركز على الخضروات الطازجة المقطعة والعصائر، تعتزم علامة إن آر تي سي تازا التوسع بشكل كبير في فئات أغذية أخرى. تشمل خطة التوسع منتجات تركز على سهولة الاستهلاك، مثل السندويشات، واللفائف المحشوة، والصلصات، والمقبلات، والأطباق ذات الطابع الأوروبي، بالإضافة إلى الوجبات الصحية المحضرة مسبقاً والتي تلبّي نمط الحياة السريع.

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يتضمن الخطة التشغيلية إنشاء مطبخ بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2000 وجبة يومياً، وهو ما من شأنه تعزيز حضور الشركة بقوة في قطاع الوجبات الجاهزة للأكل. يُعد قطاع مطاعم الخدمة السريعة أولوية رئيسية للنمو المستقبلي للمجموعة، حيث تهدف العلامة التجارية إلى أن يشكل هذا القطاع نحو 20 % من حجم أعمالها الإجمالي في العام الأول من التشغيل.

تتوقع الشركة أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 40 % خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل الكامل للمرحلة الجديدة. يعتمد هذا التوسع الطموح على شبكة قوية من سلاسل التوريد التي تمتلكها مجموعة إن آر تي سي، والتي تنتشر عملياتها في أكثر من 50 دولة حول العالم.

تتولى هذه الشبكة المناولة الناجحة لنحو مليون طن من المنتجات الطازجة سنوياً. من خلال الاستفادة من هذه القدرة الكبيرة على التوريد وتعزيز عمليات تحضير المنتجات لتصبح جاهزة لتلبية احتياجات العملاء، تهدف المجموعة إلى تعزيز مكانة علامة إن آر تي سي تازا بشكل دائم، مما يمكنها من تحقيق قيمة مضافة أكبر على امتداد سلسلة الأغذية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.