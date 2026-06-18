إنكلترا تثأر من كرواتيا 4-2 في مونديال 2026 بمباراة مثيرة

فاز المنتخب الإنكليزي على نظيره الكرواتي 4-2 في مباراة مثيرة ضمن المجموعة الثانية عشرة بكأس العالم 2026، حيث سجل هاري كاين هدفين وجود بيلينغهام وماركوس راشفورد هدفاً لكل منهما، بينما أحرز لكرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسا. الثأر من خسارة نصف نهائي 2018 كان دافعاً قوياً لإنكلترا التي أظهرت أداءً مميزاً.

في مباراة حماسية ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026 ، حقق المنتخب الإنكليزي فوزاً ثميناً على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إيه تي أند تي في دالاس، بحضور جماهيري تجاوز السبعين ألف متفرج.

ثأرت إنكلترا بذلك لخسارتها المؤلمة في نصف نهائي مونديال 2018 أمام كرواتيا، وعادت لتؤكد جدارتها كأحد أبرز المرشحين للقب. شهدت المباراة أداءً قوياً من الطرفين، مع تفوق إنكليزي في فترات حاسمة، بينما أظهرت كرواتيا روحاً قتالية عالية رغم الهزيمة. انطلقت المباراة بضغط إنكليزي مبكر، وتكلل ذلك بركلة جزاء حصل عليها نوني مادويكي بعد خطأ من لوكا مودريتش في الدقيقة التاسعة.

تصدى الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش لتسديدة هاري كاين الأولى، لكن الحكم أمر بإعادة الركلة بسبب خروج الحارس قبل التسديد، واستغل كاين الفرصة وأودع الكرة في الشباك من الجهة ذاتها. وبعد مرور نصف ساعة، أدرك مارتن باتورينا التعادل بتسديدة رائعة من حدود المنطقة، لكن كاين عاد ليضع إنكلترا في المقدمة برأسية قوية من ركنية. وقبل نهاية الشوط الأول، خطف بيتار موسا هدف التعادل الثاني لكرواتيا بعد كرة عرضية متقنة.

في الشوط الثاني، دخلت إنكلترا بقوة وسجلت الهدف الثالث عبر جود بيلينغهام بعد تمريرة طولية رائعة، وكاد اللاعب نفسه يضيف الرابع لكن الحارس ليفاكوفيتش تألق. واصل الحارس الكرواتي تصدياته الرائعة، لكنه استسلم أخيراً للبديل ماركوس راشفورد الذي مرر الكرة من زاوية ضيقة بعد مراوغة يوسيب ستانيشيتش. علق هاري كاين بعد المباراة قائلاً: "أعتقد أن المباراة كانت من شوطين فعلاً. كنا جيدين في الأول.

أنا محبط جداً من الهدف الذي استقبلناه، ومن الطريقة التي تراجعنا بها. يجب الإشادة بالمدرب، ألقى علينا كلمة بين الشوطين قال فيها ببساطة: انظروا، إذا خسرنا، فنحن نفقد أسلوبنا. أعتقد أنكم رأيتم ذلك في الطريقة التي دخلنا بها الشوط الثاني، لقد لعبنا بأقصى طاقة، ولم يتمكنوا من مجاراتنا.

" بهذا الفوز، حافظت إنكلترا على سجلها القوي في المونديال، بينما تلقت كرواتيا أول خسارة لها في دور المجموعات بعد أربعة انتصارات وتعادلين. وتنتظر الجماهير مباريات حاسمة في المجموعة لتحديد المتأهلين إلى الدور المقبل، حيث تلتقي غانا مع بنما في وقت لاحق. تبقى هذه المواجهة شاهدة على قوة المنتخبين وروحهما العالية، مع تطلعات كبيرة لبقية المشوار في البطولة





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إنكلترا كرواتيا كأس العالم 2026 هاري كاين كرة القدم

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