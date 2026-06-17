إنقاذ رجل إندونيسي بعد سنوات من الاختفاء في غابات جبل سالاك

عثر سكان محليون في إندونيسيا على رجل يبلغ من العمر 49 عامًا داخل غابات جبل سالاك بعد اختفائه لنحو ثلاث سنوات، حيث كان في حالة صحية حرجة نتيجة العيش في العراء لفترة طويلة.

في حادثة إنسانية مؤثرة، تم اكتشاف رجل إندونيسي في الأربعينيات من عمره بعد سنوات من ال اختفاء داخل غابات جبل سالاك . عثر عليه السكان المحليون وهو في حالة صحية حرجة، حيث كان يجلس فوق صخرة قرب مجرى نهر بعد هطول أمطار غزيرة.

وصف المنقذون حالته بأنه كان هزيلًا جدًا، يعاني من صعوبة في الكلام، ويظهر خوفًا وارتباكًا شديدين، بالكاد يستطيع المشي. بعد نقله إلى منطقة آمنة، تم التعرف على هويته عبر بصمات الأصابع ومسح شبكية العين، وتبين أنه آيي سوليهودين (49 عامًا) من مقاطعة سيانجور، والذي أبلغت عائلته عن اختفائه منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وفقًا لعائلته، كان آي يعاني من اضطرابات نفسية بعد وفاة والديه، وكان يميل إلى التجول في الغابة، لكن هذه المزة اختفى دون عودة.

قامت العائلة بعدة عمليات بحث، وتلقوا بلاغات عن رؤيته في مناطق مختلفة، لكنه كان يختفي قبل العثور عليه. حالته الصحية السيئة، بما في ذلك النحول الشديد والجفاف، تشير إلى أنه عاش في العراء لفترة طويلة بموارد محدودة من الطعام والماء. هذه القصة تسلط الضوء على تحديات الصحة النفسية وأهمية TI المجتمعية في عمليات البحث، كما تبرز قوة التضامن المحلي في إنقاذ الأرواح





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إندونيسيا جبل سالاك اختفاء إنقاذ صحة نفسية

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