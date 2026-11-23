قفز سهم إنفيديا بأكثر من 28% وزادت مؤشرات داو وناسداك بشكل حاد مع عودة جينسن هوانغ للمدير التنفيذي، مما أعاد الزخم لقطاع التكنولوجيا والأرباح.

انتعشت أسواق الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات يوم الاثنين بنشاط ملحوظ، وسط عودة قوية للإقبال على أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. جاء هذا الانتعاش مدعوماً بقرارة شركة إنفيديا إعلان عود جينسن هوانغ رسمياً إلى منصبه كرئيس تنفيذي، وهي الخطوة التي عززت بشكل كبير ثقة المستثمرين وأعدت الزخم الإيجابي إلى قطاع التكنولوجيا بعد أسابيع طويلة من ضغوط البيع المتزايدة. وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية ومتسارعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.25%، بما يعادل 1059.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 49,208.04 نقاط. فيما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 4.61%، مضافاً 278 نقطة إلى رصيده ليبلغ 7188.39 نقطة.

قفزة إنفيديا المحركة الأساسية للصعود السوقي

تصدر سهم إنفيديا قائمة المكاسب في هذا اليوم، حيث قفز بأكثر من 28%، ليشكل المحرك الأبرز للموجة الصاعدة الشاملة في الأسواق. ويرجع هذا الزخم الهائل إلى الوزن الكبير للغاية لشركة إنفيديا في قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، فضلاً عن دورها المحوري الذي لا غنى عنه في صناعة الرقائق المتقدمة وتطوير البنية التحتية الأساسية للحوسبة المتطورة. وقد انعكس صعود سهمها بشكل مباشر وإيجابي على معنويات المستثمرين في القطاع بأكمله، مع امتداد موجة المكاسب لتشمل عدداً كبيراً من الشركات الأخرى العاملة في صناعة أشباه الموصلات، مما خلق جواً من التفاؤل العام.

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توسع المكاسب في قطاع الرقائق والخدمات السحابية

وسجل مؤشر ناسداك القفزة الأكبر بين جميع المؤشرات الرئيسية، مرتفعاً بنسبة 6.59%، أو ما يعادل 1328.21 نقطة، ليصل إلى 23,945.94 نقطة، مدفوعاً بالطلب القوي جداً على أسهم شركات التكنولوجيا المتخصصة وشركات الرقائق الإلكترونية. وارتفع سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) بنسبة 6%، فيما صعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 13.7%، وقفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 12.5%، وهي أرقام تشير بوضوح إلى اتساع نطاق موجة الشراء لتشمل مختلف مكونات صناعة الرقائق الدقيقة. كما امتدت المكاسب بقوة إلى شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، مع ارتفاع سهم كور ويف (CoreWeave) بنسبة 25%، و"آيرن" (IREN) بنسبة 28%، و"نيبيوس" (Nebius) بنسبة 24.4%، وسط استمرار اهتمام المستثمرين القوي بالشركات المستفيدة بشكل مباشر من التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

صفقة استحواذ كبرى تهز قطاع الأمن السيبراني

في قطاع الأمن السيبراني، شهد سوق الأسهم حركة نشطة للغاية عقب الإعلان عن صفقة استحواذ كبرى، حيث قفز سهم زد سكيلر (Zscaler) بنسبة 17.5% بعد أن أعلنت شركة كراود سترايك (CrowdStrike) عن اعتزامها الاستحواذ عليها. تعتمد هذه الصفقة الضخمة بالكامل على تبادل الأسهم، وتقدر قيمة شركة زد سكيلر فيها بنحو 43.9 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الصفقات في هذا القطاع. وفي المقابل، تراجع سهم كراود سترايك بنسبة 9% عقب الإعلان عن الخطة، مما يعكس التقلبات السريعة التي تصاحب مثل هذه العمليات الاستراتيجية الكبرى التي تغير خريطة المنافسة في مجال الحماية السيبرانية.

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تحليلات الخبراء والتفاؤل المستقبلي للسوق

وعلق أندريه باخوس، المدير في شركة إنجينيوم أناليتيكس، على هذا الوضع قائلاً إن عودة جينسن هوانغ عززت بشكل كبير ثقة المستثمرين بالمسار الاستراتيجي لشركة إنفيديا، ومنحت الأسواق شعوراً بالاطمئنان إلى وجود القيادة المناسبة في موقعها الصحيح، بما يدعم التوقعات الإيجابية بشأن استمرار الأداء القوي للشركة. وقد عكست حركة التداول اليومية اتساع نطاق التفاؤل في السوق بشكل عام، إذ فاق عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة بنسبة 4.98 إلى واحد في بورصة نيويورك، وبنسبة 4.79 إلى واحد في بورصة ناسداك.

تعافي القطاع من ضغوط البيع السابقة

وجاء هذا الانتعاش القوي بعد أسابيع من الضغوط الشديدة التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا، وذلك في ظل تقلبات حادة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي ومخاوف المستثمرين بشأن مستويات الإنفاق الهائلة على البنية التحتية الرقمية. ومع ذلك، أعاد هذا الصعود القوي اليوم تسليط الضوء على قدرة قطاع التكنولوجيا الراسخة على قيادة أداء الأسواق الأمريكية، مؤكدةً على مرونتها وقدرتها على استعادة الزخم رغم التحديات الاقتصادية والضغوط السوقية التي واجهتها مؤخراً.