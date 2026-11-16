تراجع المؤشرات الأمريكية والأوروبية بحدة مع ترقب نتائج إنفيديا وطرح أنثروبيك، بينما تشدد الولايات المتحدة القيود على رقائق الذكاء الاصطناعي لشركات الصين.

انخفضت المؤشرات المالية الأمريكية بشكل حاد في مستهل جلسة التداول ليوم الاثنين، حيث قادت ضغوط متجددة على أسهم قطاع التكنولوجيا، وتحديداً شركة " إنفيديا"، عملية البيع المكثف. جاء هذا الهبوط وسط مخاوف متزايدة من المستثمرين بشأن القيادة الحالية للشركة وآفاق قطاع أشباه الموصلات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما دفع المؤشرات الرئيسية للتراجع بنسب متفاوتة.

تراجع المؤشرات الأمريكية قبل نتائج إنفيديا

سجل مؤشر "ناسداك"composite هبوطاً حاداً بنسبة 2.58%، بينما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.96%، مع انخفاض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.34%، وذلك في بداية أسبوع تداول يشهد حذراً شديداً من قبل المستثمرين. يأتى هذا التراجع قبيل إعلان شركة "إنفيديا" عن نتائج أعمالها المالية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والذي قد يؤثر بشكل كبير على اتجاهات السوق العالمية.

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كما يستعد المستثمرون لطرح أسهم شركة "أنثروبيك" في البورصة الأمريكية هذا الأسبوع، وهو حدث قد يحقق حصيلة قياسية ليصبح العرض العام الأولي الأكبر في التاريخ، مما يزيد من حدة التركيز على قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

إجراءات وزارة التجارة الأمريكية ضد الصين

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قانوناً مؤقتاً يهدف إلى سد ثغرة كانت تستغلها الشركات الصينية لاستئجار القدرات الحوسبية التي توفرها رقائق "إنفيديا" عبر خوادم موجودة في دول ثالثة. تهدف هذه القواعد الجديدة إلى منع التحايل على القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، عبر إغلاق مسارات الحوسبة عن بُعد التي سمحت لشركات صينية بالوصول إلى قدرات معالجة متقدمة دون امتلاك الرقائق بصورة مباشرة.

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وتستهدف هذه الخطوة أيضاً فرض ضرورة الحصول على تراخيص أمريكية لإعادة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى خمس دول هي البرازيل وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، في ظل التطور المتسارع في تقنيات الحوسبة السحابية الذي سهّل الوصول غير المباشر لهذه التقنيات.

ضغوط على إدارة إنفيديا ورسوم ترامب

دعا وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إجراء "تغيير جذري" في هيكل إدارة شركة "إنفيديا"، حاثاً مجلس إدارتها على البحث عن رئيس تنفيذي جديد خارج دائرة الشركة الحالية. وفي تطور غير مسبوق، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين بأنه لا يمانع في عودة "جensen huang" إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، مضيفاً أن الرجل قد تعلم الدرس من التجارب السابقة.

تأثيرات أوروبية وهبوط اليورو

انتقل التأثير السلبي إلى القارة الأوروبية، حيث تراجعت الأسهم في نهاية تعاملات يوم الاثنين، مع تعرض شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضغوط طغت على أداء قطاعات الدفاع والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية. وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.28%، ومؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.57%， ومؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني ونظيره الفرنسي "كاك" كلاهما بنسبة 0.19%.

في الوقت نفسه، انخفض سعر صرف اليورو دون مستوى 1.10 يورو للدولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025، حيث لم ينجح تراجع أسعار النفط في دعم العملة الأوروبية الموحدة، رغم ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو وبريطانيا، مما يعكس التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية.