تتجاوز توقعات إنفيديا إيرادات الربع الرابع من 2027 مبلغ 130 مليار دولار مع استمرار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي رغم القيود الأمريكية على الصين.

أعلنت شركة إنفيديا عن توقعات مالية قوية للربع الرابع من سنتها المالية 2027، حيث يتوقع أن تصل إيراداتها إلى 130 مليار دولار. تتجاوز هذه التقديرات متوسط توقعات المحللين البالغة 125.25 مليار دولار.

تفاؤل مالي يتجاوز توقعات المحللين

تعكس أرقام إنفيديا استمرار الزخم القوي في الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم تطبيقاتها المتطورة. حددت الشركة نطاقاً لتوقعات الإيرادات يتراوح بين 126.1 مليار دولار و133.9 مليار دولار، مع هامش خطأ محتمل بنسبة 3 % حول الرقم المستهدف.

هوامش ربح مرتفعة رغم التحديات

تشير توقعات الشركة إلى أن هامش الربح الإجمالي سيبقى مرتفعاً خلال الربع الرابع، متراوحاً بين 71 % و72 %. يعكس هذا الأداء المستمر قدرة إنفيديا على الحفاظ على هوامش ربح ممتازة بفضل الطلب الشديد على رقائق الذكاء الاصطناعي ومنظومات الحوسبة المتكاملة.

قيود تصدير تتسبب في خسارة إيرادات

أوضحت إنفيديا صراحةً أن توقعاتها لا تتضمن أي إيرادات من مبيعات رقائق الحوسبة لمراكز البيانات الموجهة للسوق الصينية. تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، مما يعيق فرص الشركة في أحد أكبر أسواق التكنولوجيا عالمياً.

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إنفاق كبرى شركات التكنولوجيا

يكتسب هذا النمو أهمية خاصة في ظل التوسع العالمي في استثمارات الذكاء الاصطناعي، حيث تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى ومشغلي مراكز_DATA على شراء المعالجات المتقدمة. يستهدف هذا الإنفاق شراء معالجات تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز موقع إنفيديا في سوق الرقائق.

مؤشر رئيسي لاتجاهات الاستثمار العالمي

تراقب الأسواق نتائج إنفيديا وتوقعاتها بعناية فائقة، نظراً لأنها أصبحت معياراً رئيسياً لقياس قوة الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي. تعكس إيرادات الشركة ومبيعاتها من رقائق مراكز_DATA مدى قدرة الشركات الكبرى على مواصلة ضخ الأموال في البنية التحتية لتطوير هذه التقنيات.