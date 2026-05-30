إنفيديا تُعلن عن دخولها سوق الحاسبات الشخصية

تستعد شركة إنفيديا لاقتحام سوق الحاسبات الشخصية بقوة، حيث تعتزم الكشف عن أولى حاسبات ويندوز التي تعتمد على شرائح إنفيديا كمعالج رئيسي للمنظومة. ويتم هذا الإعلان في الوقت الذي يبحث فيه عملاق البرمجيات مايكروسوفت لإعادة تموضع نظام ويندوز للاستفادة القصوى من الزخم الهائل للذكاء الاصطناعي.

وسيتم الكشف عن المشروع المشترك بين إنفيديا ومايكروسوفت وأولى الحاسبات التي تعمل بمعالجات إنفيديا خلال مؤتمرين بارزين لصناعة التقنية الأسبوع المقبل: معرض كومبيوتكس التجاري في تايوان ومؤتمر بيلد للمطورين التابع لمايكروسوفت في سان فرانسيسكو. وسيشمل الحاسبات المدعومة بمعالجات إنفيديا الأجهزة المصنعة محلياً من قِبَل مايكروسوفت وتحمل علامتها التجارية، إلى جانب أجهزة من مصنعين آخرين بارزين في مقدمتهم شركة ديل.

ويُتوقع أيضاً أن تدشن مايكروسوفت برمجيات متطورة تسهّل على المستخدمين تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام معقدة محلياً وعبر المعالجة الداخلية على حاسبات ويندوز دون الحاجة الدائمة للسحابة





